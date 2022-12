Cantante Jhonny Rivera denuncia que contrataron sicarios caleños para matarlo

El cantante de música popular Jhonny Rivera publicó un video a través de sus redes sociales donde hace una grave denuncia indicando que recibió amenazas de muerte en su contra.

El artista pereirano de 45 años de edad aseguró sentirse muy preocupado e indicó que quiso hacerlo público “por si le pasa algo”.

Según comentó el artista, su hermana recibió una llamada en donde le comunicaron que quieren atentar contra su vida, también manifestó que hasta habían buscado sicarios en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, para contratarlos.

“Llamaron al celular de mi hermana a decir que tenían una información en la que supuestamente me quieren matar y que nadie se quiso meter porque acá me quieren mucho”, expresó.

Ante esto, Rivera precisó que, como ningún sicario pereirano habría aceptado atacarlo, decidieron buscar personas en la capital del Valle.

“Buscaron sicarios en Cali y que los habían encontrado allá, y, además, estaban dando mucho dinero por mí y que ya tenían información. ¿Quién me va a querer matar?”, reveló.

Rivera, altamente sorprendido, aseguró que no tenía problemas con nadie y que siempre trataba de ser buena persona.

“No sé cómo tomar esto porque yo no le debo a nadie nada, bueno, a los bancos. Pero yo no me meto con mujeres casadas y quiero publicar esto por si me pasa algo”, declaró.

Finalmente, el artista indicó que la información de su presunto atentado llegó por medio de una fuente confiable que no dudó en avisarle.

“No sé a dónde irá a parar esto o cuál sea el objetivo de esas llamadas, la persona no oculta su identidad y, si no lo hace, es porque está dispuesta a testificar en un caso dado”, concluyó.

Aquí el video completo:

