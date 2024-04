No estamos en contra de la protesta, pero sí del bloqueo vial: alcalde de Montelíbano por disturbios

El alcalde de Montelíibano, Córdoba, Gabriel Calle, hizo un balance de los disturbios que ocurrieron en el municipio la noche anterior. Según el informe de la Policía y el hospital local, hubo dos heridos.

Además, se reportaron siete capturados, dos de ellos menores de edad, quienes fueron liberados y entregados a sus padres. Los otros cinco capturados están siendo judicializados por la Fiscalía.

Sobre las protestas

El alcalde explicó que las protestas comenzaron debido a una manifestación pacífica en protesta por el alto costo de la energía en la región Caribe. El detonante de los disturbiosfue la falta de respuesta del gobierno ante la situación. Se esperaba que el presidente y los ministros se reunieran con los municipios afectados para buscar soluciones en Cartagena, pero solo asistieron 16 alcaldes y 3 gobernadores, lo que generó un descontento entre la población.

"El día lunes, a primera hora, se nos habló de una manifestación pacífica en protesta por el problema que tiene, no solamente en Montelíbano, sino la región Caribe por el alto costo de la energía. No estamos en contra de que se proteste, pero sí en contra de que se bloquee una vía, donde acá somos inmensamente mineros, donde hay un tráfico de tracto mulas diarias no inferior a 400", enfatizó el mandatario.

Además, destacó que la solución no está en manos del municipio, sino del Congreso de la República.

"La intención era que supuestamente cogiéramos las regalías para subsidiar lo que está cobrando supuestamente de más Afinia en esa negociación que hicieron con la tarifa más costosa del país que se le dejó a la región Caribe, algo que es imposible, uno no puede suplir las funciones del Congreso de la República, que es quien decide en qué deben invertirse las regalías", indicó.

El alcalde concluyó destacando la importancia de encontrar soluciones a esta problemática que afecta, no solo a Montelíbano, sino a toda la región Caribe.

"Pedimos para que ojalá el Gobierno nacional, con las empresas Afinia y Ai-re, se sienten cuanto antes a replantear la situación y pedirle a Dios que nos llueva mucho más, porque es la fuente de energía más económica y podría entrar a solucionar este problema", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: