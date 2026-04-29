Captan supuesta muñeca poseída moviéndose sola frente a su dueña: escalofriante video

Un video que ya le está dando la vuelta a las redes sociales tiene a miles de usuarios sorprendidos. Se trata de una grabación en la que una muñeca hiperrealista parece moverse por sí sola justo en el momento en que está frente a su dueña, una escena que muchos han calificado como escalofriante.

Las imágenes, que se han viralizado principalmente en la red social X, superan ya los 11 millones de visualizaciones y hay quienes se preguntan sobre si lo ocurrido tiene una explicación paranormal o si, por el contrario, se trata de un montaje bien elaborado.

En el clip se ve a una joven interactuando con la muñeca como si se tratara de un juego cotidiano. La alimenta con total normalidad, mientras todo parece transcurrir sin ninguna anomalía. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación cambia de forma inesperada: la muñeca gira lentamente la cabeza en dirección a la mujer.



Vea el video aquí

Bir kadın, gerçeğini aratmayan oyuncak bebeğine yemek yedirmeye çalışırken bebeğin aniden hareket etmesiyle büyük panik yaşadı. pic.twitter.com/cy73WO9iyG — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) April 28, 2026

La reacción de la joven es inmediata. Se levanta de la silla, grita y se aleja rápidamente del objeto, visiblemente alterada por lo que acaba de presenciar. Lo más inquietante es que, tras su reacción, la muñeca aparentemente realiza un leve movimiento adicional antes de que el video se corte de manera abrupta, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.



Al respecto, un grupo de usuarios asegura que se trataría de una supuesta manifestación paranormal, comparando el caso con muñecos “poseídos” al estilo de películas de terror como Annabelle o Chucky, lo que ha contribuido a la sensación de misterio alrededor del video.

No obstante, otra parte de la conversación digital va por un camino completamente distinto. Muchos internautas sostienen que podría tratarse de un video editado.