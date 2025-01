ChatGPT le dio la respuesta: así logró un joven arreglar su nevera

La inteligencia artificial sigue demostrando su utilidad en la vida cotidiana, y esta vez ha sorprendido por su capacidad para resolver un problema doméstico: la reparación de una nevera. Un hombre, con la ayuda de ChatGPT, un asistente de IA, logró reparar su heladera de manera ingeniosa.

Aunque ChatGPT es ampliamente conocido por su capacidad para responder preguntas y asistir en tareas educativas o laborales, una reciente actualización ha ampliado sus usos, permitiendo que más personas recurran a esta tecnología para resolver problemas prácticos.

Así logró arreglar su nevera

En un video viral de TikTok, compartido por Lali (@ladyferreira21), se muestra cómo su pareja utilizó la inteligencia artificial para reparar la nevera. En la grabación, Lali pregunta cómo fue posible arreglar el electrodoméstico, y la respuesta del hombre es reveladora: “Lo conecté y lo voy a soldar de vuelta (...) Prácticamente, ChatGPT te muestra y explica”, aseguró.

El uso de la inteligencia artificial no pasó desapercibido y se ha vuelto viral en varias redes sociales, acumulando más de 2.4 millones de reproducciones y cerca de 179 mil 'me gusta'. El video ha generado una gran variedad de comentarios de los usuarios, como “Entonces el ChatGPT lo resolvió 😁”, “En 5 años la mitad de la población mundial se va a quedar sin chamba 💀💀💀” y “Él no resuelve, quien resolvió fue ChatGPT”.