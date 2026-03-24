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Blu Radio  / Sociedad  / Choco Krispis® rompe récord mundial de cajas de cereal y presenta a Choco Power

Choco Krispis® rompe récord mundial de cajas de cereal y presenta a Choco Power

En una jugada que combina innovación y compromiso social, la marca Choco Krispis® presentó en Bogotá su renovada propuesta “Choco Power" en un evento sin precedentes que rompió un Récord Guinness.

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