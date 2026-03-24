Choco Krispis® rompe récord mundial de cajas de cereal y presenta a Choco Power

La marca Choco Krispis® presentó en Bogotá su renovada propuesta “Choco Power”, una evolución que no solo redefine su sabor, sino también su forma de conectarse con los consumidores. El lanzamiento estuvo marcado por un evento de alto impacto en el Movistar Arena, donde más de 300 asistentes fueron testigos de un hito: la construcción del dominó de cajas de cereal más grande del mundo. La hazaña fue oficialmente validada por Guinness World Records, consolidando el concepto de “Nivel Pro” como una experiencia tangible que va más allá del producto.

"Estamos súper emocionados. Había gente del equipo que se abrazaba. Realmente son retos muy grandes que requieren muchísima coordinación, muchísimas semanas, incluso meses de preparación. Entonces cuando ves que cae la última caja realmente sientes una emoción grande porque el equipo logra el objetivo y con Melvin haciendo historia, llevamos a un nivel pro los Choco Krispis®", dijo José Valenzuela, Gerente General para el Pacífico, respecto a esta hazaña nunca antes vista por el país.

Pero detrás del espectáculo la compañía Kellogg's busca darle un nuevo impulso a una de sus marcas más emblemáticas, adaptándola a las expectativas de nuevas generaciones que demandan sabores más intensos, propuestas innovadoras y marcas con las que puedan identificarse.

"Nos vinimos acá, al corazón de Bogotá, al Movistar Arena, para sorprender a los consumidores, creadores de contenido y hoy ratificamos el liderazgo de Choco Krispis® como la marca líder de cereal de chocolate en Colombia. Y para conmemorar el nivel pro, llevamos a cabo este tipo de ideas: un récord Guinness de nivel mundial", afirmó Alejandro Díaz, Director de Marketing para cereales Kelloggs, agregando que "las marcas que logran mantenerse relevantes son aquellas capaces de evolucionar sin perder la confianza de su base fiel".



La renovación incluye una fórmula denominada “Nivel Pro”, que intensifica el sabor a chocolate y transforma la experiencia tradicional del cereal con leche en una “chocoleche” más rica y envolvente. Este cambio responde directamente a lo que los consumidores han expresado: el deseo de llevar sus gustos a un nivel superior.

La hazaña fue oficialmente validada por Guinness World Records, consolidando el concepto de “Nivel Pro” como una experiencia tangible que va más allá del producto. Choco Krispis

¿Qué va a pasar con estas 20.000 cajas de cereal?

"Hoy estamos en compañía del Banco de Alimentos de Bogotá, a quien le vamos a donar estas raciones de alimentos. Serán 120.000 raciones que ratifican la alianza que tenemos con ellos desde el 2014", agregó José Valenzuela.

Esta acción se suma a una colaboración sostenida que, solo en 2025, permitió recuperar más de 200.000 kilogramos de alimentos.

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"La marca ha acompañado a muchas generaciones. Más allá de la iniciativa que estamos conmemorando hoy acá, hay un tema súper importante y es la iniciativa social que tiene esta compañía. Por más de 120 años hemos acompañado iniciativas sociales como la donación de alimentos", agregó Diaz como abrebocas a la iniciativa que tuvo la marca en cuanto al bienestar social del país.

Además, Choco Krispis® continúa apoyando iniciativas como el programa Desayunos Saludables, que garantiza alimentación diaria a más de 5.000 niños durante el calendario escolar, reforzando su enfoque en impacto social.

Por otra parte, Recientemente, Choco Krispis® incursionó en nuevos formatos con el lanzamiento del Choco Cono en alianza con Crem Helado, ampliando las ocasiones de consumo y consolidando su marca y productos en mercados mas versátiles y familiares a nivel nacional e internacional.

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Con “Choco Power”, la marca no solo busca fortalecer su liderazgo en la categoría, sino también posicionarse como un referente de evolución constante. La apuesta es clara: conquistar a los consumidores con experiencias memorables, propuestas diferenciadas y un sabor que, literalmente, sube de nivel.