Colombiamoda suma nuevos espacios para visibilizar el diseño latinoamericano

La edición 2026 de Colombiamoda incorporará nuevas iniciativas enfocadas en destacar el diseño de autor y las propuestas contemporáneas de la moda latinoamericana. Entre ellas se encuentra Malva House, un espacio que funcionará del 25 al 31 de julio en Wake Medellín (piso 5), con la participación de más de 30 marcas de Colombia, Perú y referentes internacionales.

La iniciativa surge en un contexto en el que la moda latinoamericana ha ganado mayor presencia en mercados internacionales gracias a propuestas que combinan identidad, creatividad y el trabajo de los oficios. La programación incluirá lanzamientos de colecciones, presentaciones de diseñadores y actividades abiertas al público para acercar a los asistentes a los procesos creativos detrás de las marcas.

La selección reúne firmas colombianas como Patricia Mejía, Alejandro Crocker, Laura Aparicio, Pájaro Limón, Waimari, Ondademar y Baobab, junto a marcas internacionales como Jacquemus, Ganni, Veja y Marc Jacobs.

"En Malva creemos que hoy el valor está en descubrir marcas con identidad y en conectar a las personas con el talento que hay detrás de cada colección", señaló Natalia del Valle, CEO de Malva, al referirse al propósito del nuevo espacio.



Como parte de las actividades de Colombiamoda, la firma francesa VEJA también hará parte de la programación al integrarse a la pasarela de la colección Palms Club, de la marca colombiana Palms Capra.

La participación incluirá algunos de los modelos más representativos de la marca, entre ellos V-90, Rio Branco, Condor, Volley y Panenka. La colaboración busca poner en diálogo dos propuestas que comparten un interés por el diseño, la producción y la durabilidad de las prendas y accesorios.

Desde hace más de dos décadas, VEJA desarrolla un proyecto basado en el uso de algodón orgánico, caucho amazónico adquirido directamente a comunidades recolectoras y una cadena de producción transparente, modelo que ha caracterizado a la marca dentro de la industria del calzado.

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De acuerdo con Fernanda Almeida, directora de Comunicaciones para Latinoamérica de VEJA, la participación en Colombiamoda representa una oportunidad para "mostrar cómo marcas con trayectorias diferentes pueden encontrarse alrededor de valores como la calidad, la durabilidad y una forma más consciente de crear", en un escenario que reúne a diseñadores, empresarios y actores de la industria de la moda en América Latina.