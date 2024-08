Colombiano vive la peor experiencia en India: esto hacen con el agua

La India es uno de los lugares más llamativos para visitar por parte de turistas. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2019 fueron aproximadamente 6,26 los viajeros que viajaron a ese país, incluyendo a colombianos.

Hay personas que tienen buenas experiencias realizando sus viajes en el exterior y otros no lo volverían a repetir por nada del mundo. En la red social TikTok se viralizó el testimonio de @Gingerboy, un colombiano que visitó la India y, según contó, tuvo varios percances en su visita a este país.

"Se lavan las manos con agua sucia": la mala experiencia de colombiano en la India

Todo comenzó porque se enfermó por la comida que ingirió y, al tener que tomar varios medicamentos, según contó, se trataría de una gastroenteritis. De hecho, también terminó con diarrea.

"Me encuentro en la India y ha sido una de las peores experiencias que he tenido en los viajes que he hecho. Realmente me he enfermado harto", dijo, al mismo tiempo que enfatizó que solo iba a restaurante recomendados o en el mismo hotel donde se hospedaba.

Aquí aparece el segundo problema que detectó en su viaje: la higiene. Las personas no tienen la costumbre de lavarse las manos sin importar la actividad en la que se dediquen, ya sea cocinando, limpiando baños o recibiendo dinero.

He visto se lavan las manos con agua sucia o un trapo viejo y sucio añadió el colombiano.

Por otro lado, criticó que la mayoría de indios no son amables con los extranjeros y lo calificó como "el servicio al cliente más grosero del mundo". Sin embargo, resaltó que los jóvenes sí les gusta intercambiar palabras con los turistas, para saber más de otras culturas y por eso saben inglés, para poder comunicarse mejor.

De hecho, comparó la educación de la India con la de Colombia, donde las personas sí están acostumbradas a saludar, pedir permiso y dar las gracias. Además, manifestó que queda atrás con lo que ha vivido en Australia.

"Australia, ni decir, allá es totalmente diferente, totalmente educada. Sin embargo, aquí en India no existe eso; de 100 personas, solo una hace eso", agregó.

Entretanto, expresó su incomodidad por la "cultura" de pitar en los vehículos sin razón alguna, pues las personas, así estén parqueadas, tocan el claxon, generando mayor contaminación auditiva en toda la ciudad.

Sin embargo, en los comentarios del video las personas comentaron que el joven no preparó bien el viaje, pues ellos sí tuvieron una grata experiencia.

¿Cuántos cuesta la visa para colombianos para ir a la India?

Desde el 1 de abril de 2024 cambiaron las tarifas de precios para los colombianos que estén interesados en ir a la India. En caso de ser una visa de turismo por menos de un año tiene un costo de 400.000 pesos y hasta los cinco años es de $788.00