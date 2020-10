Comentarios machistas les costó el puesto a dos profesores universitarios

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apartó de sus labores a dos profesores por comentarios machistas y relacionados con violencia de género, informó esta martes el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla.

El video, que circula en redes sociales, muestra a un profesor durante una sesión virtual con sus estudiantes en la que habla de una mujer a la que llamaban "bolsa de hielo de oro" y, después de preguntar si saben por qué, dice que "porque afloja con unos golpes".

Aunque los alumnos no ríen y él admite que puede parecer muy vulgar por sus declaraciones, en las imágenes asegura que "van a reír" una vez lo entiendan.

El segundo caso trata de un profesor que, en una reunión con una alumna, le dijo que no sabía cómo ella podía suplir un trabajo ya que, al no haber clases presenciales, no podía proponerle sexo.

Y también derivado de evidencia múltiple de actos considerados como violencia de género, que provocaron la indignación de las alumnas de la Facultad, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura, integrante del Departamento de Matemáticas. precisó el director al respecto

El comunicado promete que "la Facultad de Química está comprometida en su lucha para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género".

Esta represalia se suma a las varias tomadas por parte de la UNAM, y en concreto la Facultad de Química, recientemente.

La pasada semana, una alumna de 19 años de la facultad de Química hizo público que había sido violada en las instalaciones de la universidad por quien había sido su pareja

Según relató la joven a través de una publicación de Facebook en un grupo, el presunto violador aprovechó que no había gente en Ciudad Universitaria y sometió a la joven, la desnudó de la cintura para abajo y la agredió por más de 5 minutos.

Poco después, la facultad de Química anunció que el alumno acusado fue expulsado y que las autoridades escolares precisaron que el Tribunal Universitario continuará con los procedimientos del ahora exalumno.

Estos hechos ocurren justo un año después de que la universidad más grande de México y de mayor matrícula de América Latina viviese protestas contra la violencia machista.

Agrupaciones feministas iniciaron las protestas en octubre del año pasado para denunciar el acoso sistemático y los casos en la universidad, tanto por parte de alumnos como de profesores y otro personal del centro.

En respuesta, el rector Enrique Graue anunció en febrero la creación de la Coordinación de Igualdad de Género para implementar políticas institucionales en la materia.