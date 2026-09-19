¿Cómo celebrar Amor y Amistad sin gastar de más? Estas son algunas claves para ahorrar

Amor y Amistad es una fecha que suele estar acompañada de regalos, cenas y reuniones con familiares, amigos o pareja. Sin embargo, celebrar no necesariamente significa destinar grandes cantidades de dinero. Para muchos colombianos, el presupuesto disponible es un factor determinante a la hora de decidir qué plan realizar.

Una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), realizada en 2025, evidenció que el 66 % de los colombianos tenía previsto gastar hasta $100.000 durante esta celebración. Además, el precio fue señalado como el principal criterio para escoger cómo festejar por el 37 % de los encuestados.

Ante este panorama, organizar con anticipación lo que se va a hacer y comprar únicamente lo necesario puede ayudar a evitar gastos adicionales. Una cena preparada en casa, una tarde de películas o una reunión sencilla pueden convertirse en alternativas para compartir sin que el bolsillo sea el principal afectado.

Regalos para el Día de Amor y Amistad. Foto: creada con IA y Magnific.

Planear antes de comprar, una de las claves

Una de las primeras recomendaciones es definir el tipo de celebración y el número de personas que participarán antes de hacer las compras. Tener claro si se trata de una cena para dos, una reunión entre amigos o un encuentro familiar permite calcular mejor las cantidades y reducir el riesgo de adquirir productos que finalmente no serán utilizados.



También es importante escoger las presentaciones de acuerdo con el consumo real. Comprar una cantidad mayor no necesariamente representa un ahorro si parte de los productos termina desperdiciándose. Por eso, comparar tamaños y elegir aquellos que respondan a la necesidad de cada ocasión puede contribuir a administrar mejor el presupuesto.

“Cuando se planea una celebración desde el presupuesto disponible, es posible encontrar alternativas que permitan resolver diferentes necesidades con una misma compra. No se trata necesariamente de gastar más, sino de identificar qué se necesita, para cuántas personas y qué productos pueden tener más de un uso”, explicó Ximena Restrepo, gerente de Marketing de Makro Colombia.

Publicidad

Otra posibilidad es hacer que la comida sea parte central del plan. Preparar una cena sencilla, una tabla para compartir o una noche de snacks en casa puede convertirse en el espacio principal para celebrar, sin necesidad de asumir los costos de una salida a un restaurante.

Además, algunos artículos utilizados durante la celebración pueden seguir teniendo utilidad después de la fecha. Elementos para cocinar, servir o preparar bebidas, por ejemplo, pueden convertirse en compras para el hogar siempre que respondan a una necesidad real.

Esta lógica está relacionada con el concepto “Makro también es Mikro”, una propuesta de la compañía que busca atender a consumidores con distintas necesidades y presupuestos mediante opciones en diferentes tamaños, desde presentaciones pequeñas hasta otras de mayor volumen.

Publicidad

De esta manera, una persona que organiza una cena para dos puede seleccionar cantidades acordes con su plan, mientras que quienes tienen un negocio de alimentos pueden requerir mayores volúmenes para atender a sus clientes.

La recomendación, en ambos casos, es similar: determinar primero qué se necesita, establecer cuánto se puede gastar y luego elegir los productos de acuerdo con esas condiciones.

Durante la semana de Amor y Amistad también se encuentran descuentos en algunas categorías para quienes decidan preparar su celebración en casa. Entre el 18 y el 24 de septiembre de 2026, o hasta agotar existencias y según las condiciones de cada tienda, hay promociones en productos seleccionados.

Entre las alternativas se encuentran sartenes, cacerolas, ollas y chocolateras con descuentos de hasta 30 %, productos Ilko seleccionados con hasta 40 % y copas, vasos, jarras y sets con 15 % de descuento. También hay productos desechables con rebajas de hasta 60 %.

Algunos electrodomésticos tendrán precios especiales, como una wafflera y una cafetera anunciadas a $149.900. A esto se suman libros seleccionados con 30 % de descuento y algunos snacks y productos para compartir con reducciones de hasta 35 %.

La compañía también anunció una actividad relacionada con su aniversario: quienes realicen compras por $250.000 o más hasta el 1 de octubre podrán registrar el código de su factura y participar por un año de mercado gratis, representado en $1.000.000 mensuales. El sorteo está previsto para el 2 de octubre de 2026.

Más allá de las promociones disponibles, establecer un presupuesto y ajustarse a él, calcular las cantidades y pensar en la utilidad de lo que se compra después de la celebración son algunas de las alternativas para disfrutar Amor y Amistad sin convertir la fecha en un gasto difícil de asumir.