Revelan cuál es la mejor manera de terminar una relación sentimental, según estudios

Terminar una relación sentimental no siempre significa evitar el dolor, pero la forma en que se comunica la decisión puede influir en cómo ambas personas afrontan ese momento. La evidencia científica señala que una ruptura puede generar malestar psicológico, ansiedad, tristeza e incluso una disminución temporal de la satisfacción con la vida, por lo que la manera de cerrar el vínculo también resulta importante.

Un estudio publicado en 2026 por investigadores de la Universidad de Ottawa encontró una relación entre determinadas formas de comunicar la ruptura y el bienestar posterior de quien la inicia. La investigación analizó a 438 personas que habían terminado recientemente una relación y encontró que brindar apoyo a la autonomía de la otra persona durante la ruptura se relacionaba con un estado de ánimo más positivo y una mayor sensación de vitalidad después del rompimiento.

Explicar la decisión y evitar desaparecer

La investigación sugiere que una ruptura puede manejarse de una manera que permita comunicar la decisión con claridad y, al mismo tiempo, reconocer que la otra persona tiene derecho a procesar lo ocurrido.



En un estudio publicado en 2025 en Personality and Individual Differences, investigadores analizaron las estrategias usadas por las personas para terminar relaciones sentimentales. A partir de respuestas de participantes de habla griega, identificaron 45 comportamientos que posteriormente agruparon en diferentes estrategias.

Una de las principales fue la de “suavizar el golpe”, que incluía explicar las razones de la ruptura, asumir responsabilidad por la decisión y comunicar que la separación podría ser conveniente para ambas personas. Otra estrategia consistía en pedir un tiempo para reconsiderar los sentimientos, mientras que una tercera estaba relacionada con evitar la confrontación mediante el distanciamiento progresivo o la desaparición sin explicaciones.

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Estos resultados no significan que exista una fórmula científica única para terminar una relación. El estudio, además, se realizó principalmente con participantes de un contexto cultural específico, por lo que sus conclusiones no necesariamente representan a todas las parejas.

Sin embargo, sí aporta un elemento relevante, comunicar las razones de la decisión puede ser una alternativa al distanciamiento sin explicación, siempre que hacerlo sea seguro.

Una ruptura clara, respetuosa y sin falsas esperanzas

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La evidencia disponible también muestra que terminar una relación puede ser un acontecimiento emocionalmente difícil. Un estudio longitudinal hecho con 1.295 adultos solteros de entre 18 y 35 años encontró que las rupturas se asociaban con un aumento del malestar psicológico y una reducción de la satisfacción con la vida.

Por eso, una conversación de ruptura puede centrarse en comunicar la decisión de manera directa, explicar las razones sin convertir el encuentro en una lista de ataques y permitir que la otra persona exprese sus emociones.

La recomendación no consiste en intentar eliminar completamente el sufrimiento. Una ruptura puede doler incluso cuando se hace de manera respetuosa. Según el estudio, lo que puede evitarse, son algunas conductas que añaden confusión como: desaparecer sin explicación, prolongar indefinidamente una relación que ya se decidió terminar o mantener expectativas que no corresponden con la decisión tomada.

La American Psychological Association también señala, al abordar las separaciones, que la comunicación y la cooperación pueden ayudar a manejar el final de una relación con menos conflicto y recomienda elegir un momento de calma para hablar de los asuntos importantes.

¿Qué hacer después de terminar?

El proceso emocional tampoco termina con la conversación. Una investigación publicada en The Journal of Positive Psychology estudió a 87 personas que habían atravesado recientemente una ruptura y encontró que quienes escribieron durante varios días sobre los aspectos positivos de la experiencia mostraron un aumento de emociones positivas frente a quienes escribieron sobre aspectos negativos o sobre un tema neutral.

Esto no quiere decir que una persona deba convertir una ruptura dolorosa en una experiencia positiva inmediatamente. Más bien, el estudio plantea que con el paso del tiempo puede ser útil identificar aprendizajes, cambios personales o aspectos de la experiencia que ayuden a reconstruir la vida después de la relación.

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En definitiva, la evidencia disponible apunta a que terminar una relación de forma clara, respetuosa y teniendo en cuenta la autonomía de ambas personas puede ser una manera más saludable de afrontar la separación que desaparecer o prolongar una situación de incertidumbre. Aun así, cada relación es diferente y, cuando existe riesgo de violencia, amenazas o intimidación, la prioridad debe ser la seguridad y no necesariamente una conversación presencial.

