¿Está buscando pareja? Estos errores pueden estar complicándole la conquista.

Ya no es lo mismo encontrar pareja hoy que hace dos o tres décadas. Las aplicaciones, redes sociales y teléfonos celulares ampliaron las posibilidades de conocer personas, pero inevitablemente trajeron consigo nuevas dinámicas en las citas, al punto de que una reciente medición mostró que seis de cada diez personas se han sentido ignoradas por alguien pendiente del celular durante un encuentro.

Sobre estos cambios habló en Casa Blu Leonel ‘Leopi’ Castellanos, coach mexicano de influencia y comunicación de atracción, quien explicó que las nuevas tecnologías no solo multiplicaron las opciones para conocer gente, sino que también modificaron las expectativas alrededor del amor y el compromiso.

“Cuando nuestros padres y nuestras madres se conocieron, escogieron a su pareja de un abanico de unas 15 o 20 personas que habrán conocido en toda la vida. Hoy, con redes sociales, se puede conocer la misma cantidad de gente en un par de semanas”, señaló.

Tener más opciones también puede dificultar la elección

Para el especialista, uno de los cambios más importantes está en la sensación de que siempre podría aparecer alguien mejor. Antes, las relaciones solían surgir dentro de círculos relativamente cercanos como el colegio, el trabajo o el barrio. Actualmente, una aplicación permite interactuar con personas de otras ciudades e incluso de otros países.



Esa abundancia, según Castellanos, puede generar una búsqueda permanente: “conoces a alguien y dices: ‘está bien, pero voy a seguir un poquito más de tiempo en la aplicación a ver si sale algo mejor’. Esa mentalidad podría convertirse en algo permanente y que te pases cuatro años buscando algo mejor”, explicó.

El escritor agregó que conocer muchas personas sin lograr una conexión también puede producir cansancio y frustración, hasta el punto de que algunos terminan desistiendo temporalmente de buscar pareja.

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El error puede estar en salir con la obligación de conquistar

Otro punto planteado durante la conversación fue la presión por lograr que cada cita termine necesariamente en una relación. Para Leopi, resulta más útil acercarse a los encuentros como una oportunidad para conocer, conversar y conectar, sin imponer desde el principio una expectativa romántica.

“Es mucho más fácil y mucho más bonito hacer las cosas de una forma un poco más orgánica, un poco más relajada. Salir a conocer gente, hacer amigos, conversar, pasarla bien y dejar esa mentalidad de conquista como una posible ganancia secundaria”, sostuvo.

Esa presión, señaló el coach, puede generar más miedo al rechazo y expectativas difíciles de cumplir.

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¿Mostrar demasiado interés puede jugar en contra?

Demostrar interés no es necesariamente un error, pero el problema aparece cuando la intensidad no corresponde al nivel de conexión que existe entre ambas personas. Ante esto, Castellanos explicó que antes de entregar demasiado tiempo, atención o afecto conviene observar si existe reciprocidad.

“Es lindo el concepto de darlo todo, pero hay que saber con quién, cuándo y de qué forma, para que esa entrega sí se convierta en algo recíproco”, afirmó.

Entre las señales que pueden mostrar interés mencionó la disposición para conversar, aceptar invitaciones, interesarse por los temas del otro y mantener el contacto. Por el contrario, si no existe avance y una sola persona continúa invirtiendo tiempo, esfuerzo, energía o dinero, puede ser necesario evaluar si tiene sentido seguir intentando.

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¿Qué hacer ante el ghosting?

En las relaciones actuales se ha vuelto frecuente una práctica conocida como ghosting, el cual ocurre cuando una persona deja de responder y desaparece sin explicar qué ocurrió.

Ante esto, el invitado cuestionó este concepto y lo relacionó con una falta de responsabilidad afectiva. En lugar de entrar en juegos para aparentar indiferencia, recomendó hacer una pregunta directa para saber si ocurrió algo y, a partir de la respuesta —o de la ausencia de ella—, tomar una decisión.

Encontrar pareja sin aplicaciones también es posible

Para quienes prefieren mantenerse fuera de las aplicaciones de citas, Castellanos propone aumentar deliberadamente las oportunidades de conocer personas en espacios presenciales.

Eso implica salir de la rutina, frecuentar lugares compatibles con los propios intereses e iniciar conversaciones de manera natural, sin convertir cada encuentro en un intento inmediato de conquista.

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“Lo que hay que hacer es tener amigos, conocer gente, no encerrarse en la casa”, recomendó.

Más que recurrir a fórmulas infalibles, el planteamiento de 'Leopi' apunta a ampliar los círculos sociales, observar si existe reciprocidad y entender que las formas de encontrar una pareja cambiaron, pero la conexión sigue dependiendo de la interacción entre dos personas.

Escuche la entrevista completa aquí: