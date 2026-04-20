Relaciones tóxicas nos destruyen poco a poco: ciencia lo comprueba y estas son las razones

El impacto de las relaciones conflictivas va más allá del malestar emocional. Un estudio científico ha evidenciado que el estrés prolongado derivado de este tipo de vínculos puede acelerar el envejecimiento del organismo a nivel celular, afectando directamente la salud física de quienes lo experimentan.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analizó a más de 2.000 adultos en el estado de Indiana, Estados Unidos, durante un periodo cercano a los 20 años. A diferencia de otros estudios basados únicamente en encuestas, este trabajo combinó información sobre el entorno social de los participantes con marcadores biológicos obtenidos a partir de muestras de saliva. El objetivo fue evaluar cómo las relaciones interpersonales complejas, especialmente aquellas con individuos que generan tensión constante, influyen en el envejecimiento biológico.

En el ámbito de la psicología, estas personas han sido denominadas “hasslers”, un término que describe a quienes tienden a complicar la vida cotidiana, ya sea en el entorno familiar, laboral o social. Para medir el envejecimiento celular, los investigadores utilizaron relojes epigenéticos, herramientas que permiten estimar la edad biológica a partir de cambios en el ADN. Estos modelos analizan procesos como la metilación, una modificación química que influye en la actividad genética sin alterar la secuencia del ADN.



Así es cómo funciona en el sistema nervioso esta tendencia

A través de estos indicadores, es posible determinar si las células de una persona envejecen a un ritmo mayor o menor que el esperado para su edad cronológica. Los resultados mostraron que quienes mantenían contacto frecuente con personas altamente conflictivas presentaban un incremento del 1,5 % en la velocidad de envejecimiento biológico. En términos prácticos, esto equivale a un aumento promedio de nueve meses en la edad celular.El mecanismo detrás de este fenómeno está relacionado con el estrés crónico.

La exposición constante a situaciones tensas eleva los niveles de cortisol, una hormona que el organismo libera como respuesta ante el estrés. Aunque cumple funciones esenciales en momentos puntuales, su presencia prolongada puede generar efectos negativos.



El exceso de cortisol está vinculado con un aumento del estrés oxidativo, un proceso que daña las células y acelera su deterioro. Además, el estudio identificó que esta condición interfiere en la actividad de la telomerasa, una enzima clave en la protección del ADN. Su función consiste en preservar los telómeros, estructuras que actúan como “capuchones” en los extremos de los cromosomas. Cuando estos se acortan demasiado, las células pierden su capacidad de dividirse correctamente, lo que favorece el envejecimiento.

La investigación también detectó diferencias en la vulnerabilidad de los participantes. Las mujeres, las personas fumadoras y quienes cuentan con un bajo nivel de apoyo social mostraron una mayor predisposición a experimentar este envejecimiento acelerado. Asimismo, se observó que las relaciones familiares y laborales tienen un peso más significativo en este desgaste que las amistades, posiblemente debido a la dificultad de reducir el contacto en estos contextos.

Otro aspecto relevante del estudio es que sugiere que este proceso no es completamente irreversible. Los datos indican que ciertas estrategias pueden contribuir a frenar el impacto del estrés en el organismo. Entre ellas se encuentran la intervención psicológica, el establecimiento de límites claros en las relaciones interpersonales y, en algunos casos, el distanciamiento físico de las fuentes de conflicto. Estos hallazgos refuerzan la idea de que el entorno social tiene un papel determinante en la salud integral. La evidencia científica respalda que la calidad de las relaciones no solo influye en el bienestar emocional, sino que también deja una huella medible en el funcionamiento biológico del cuerpo humano.