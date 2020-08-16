En vivo
  • Humanos enfrentan a IA en matemáticas
    Humanos enfrentan a IA en matemáticas
    Foto: Image FX
    Sociedad

    La nueva estrategia de la generación Z para encontrar el amor, ¿la aplicaría?

    El uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana continúa expandiéndose a terrenos cada vez más íntimos.

  • Pareja abrazada en las calles de Villa de Leyva, el pueblo más romántico de Colombia.
    Villa de Leyva está a unas 3 horas por carretera desde Bogotá.
    Fotomontaje Blu Radio.
    Turismo

    El pueblo más romántico queda solo a 3 horas de Bogotá, perfecto para San Valentín

    Aunque San Valentín no es una fecha tan celebrada en Colombia, puede ser la excusa perfecta para escapar de la capital y disfrutar de uno de los pueblos más románticos del país.

  • San Valentín (1).jpg
    San Valentín
    Foto: Pexels
    Bogotá

    Los centros comerciales en Bogotá que celebrarán San Valentín, perfecto para ir en pareja

    Desde conciertos gratuitos hasta experiencias gastronómicas y actividades recreativas. Estas son las opciones que hay-

  • Pareja celebrando San Valentín frente a la tiendas D1 donde se puede conseguir un producto más barato que la Nutella.
    Foto: Pexels - D1
    Cotidiano

    El producto del D1 perfecto para endulzar en San Valentín; se ahorrará 25.000 pesos

    Se acerca una fecha especial para celebrar en pareja, y qué mejor oportunidad para sorprender a su ser querido. Este producto de D1 es la opción ideal y, además, le permitirá ahorrar dinero.

  • 49627_BLU Radio. Mujer / Foto: referencia AFP.
    BLU Radio. Mujer / Foto: referencia AFP.
    Sociedad

    ¿Es sano seguir pendiente de la expareja?

    Una ruptura de pareja es un suceso complejo a nivel emocional, a partir de allí llegan muchos interrogantes y sentimientos inevitables, pero la ayuda es fundamental.

  • Pareja besándose
    Pareja besándose
    Foto: AFP, referencia
    Sociedad

    ¿Cómo afecta la monotonía la vida y las relaciones personales?

    Conversando acerca de las relaciones amorosas, el investigador Sergio Molina habló en Blu Radio sobre la monotonía, y mostró cómo afecta la relación en pareja y también cómo superarla.

  • Carmen Villalobos - Frederik Oldenburg.jpg
    Carmen Villalobos - Frederik Oldenburg
    Foto: Instagram @cvillaloboss - @fredefutbol
    Entretenimiento

    Adiós rumores: Frederik Oldenburg confirmó que tiene una relación con Carmen Villalobos

    El presentador venezolano Frederik Oldenburg seguramente es objeto de envidia, pues quién no quisiera ser el nuevo amor de Carmen Villalobos, una de las actrices más bellas del continente.

  • novia Diego Trujillo.PNG
    Diego Trujillo y su novia.
    Foto: Twitter Diego Trujillo @DiegoTrujilloD
    Entretenimiento

    "Así vamos": reconocido actor Diego Trujillo tiene nueva novia y así la presume en redes

    La polémica mujer, una periodista radicada en Canadá, protagonizó un escándalo hace meses cuando se refirió a un proceso del expresidente Álvaro Uribe.

  • cossio merlano.jpg
    Yeferson Cossio y Aída Victoria Merlano
    Foto: Redes sociales
    Entretenimiento

    Imágenes demostrarían romance entre Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio: no les duró la ‘tusa’

    Aunque los dos influencers nieguen la relación, un revelador video sería la prueba reina del romance.

  • exposicion alas de vida en palmira valle.jpeg
    Exposición 'Alas de Vida' en Palmira, Valle
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Pacífico

    ‘Alas de Vida’, la exposición sobre una historia romántica que el COVID no pudo romper

    Se trata de un homenaje póstumo cargado de nostalgia, fuerza y resiliencia que llena de inspiración a quienes la visitan en Palmira, Valle.

