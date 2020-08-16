Blu Radio romance
La nueva estrategia de la generación Z para encontrar el amor, ¿la aplicaría?
El uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana continúa expandiéndose a terrenos cada vez más íntimos.
El pueblo más romántico queda solo a 3 horas de Bogotá, perfecto para San Valentín
Aunque San Valentín no es una fecha tan celebrada en Colombia, puede ser la excusa perfecta para escapar de la capital y disfrutar de uno de los pueblos más románticos del país.
Los centros comerciales en Bogotá que celebrarán San Valentín, perfecto para ir en pareja
Desde conciertos gratuitos hasta experiencias gastronómicas y actividades recreativas. Estas son las opciones que hay-
El producto del D1 perfecto para endulzar en San Valentín; se ahorrará 25.000 pesos
Se acerca una fecha especial para celebrar en pareja, y qué mejor oportunidad para sorprender a su ser querido. Este producto de D1 es la opción ideal y, además, le permitirá ahorrar dinero.
¿Es sano seguir pendiente de la expareja?
Una ruptura de pareja es un suceso complejo a nivel emocional, a partir de allí llegan muchos interrogantes y sentimientos inevitables, pero la ayuda es fundamental.
¿Cómo afecta la monotonía la vida y las relaciones personales?
Conversando acerca de las relaciones amorosas, el investigador Sergio Molina habló en Blu Radio sobre la monotonía, y mostró cómo afecta la relación en pareja y también cómo superarla.
Adiós rumores: Frederik Oldenburg confirmó que tiene una relación con Carmen Villalobos
El presentador venezolano Frederik Oldenburg seguramente es objeto de envidia, pues quién no quisiera ser el nuevo amor de Carmen Villalobos, una de las actrices más bellas del continente.
"Así vamos": reconocido actor Diego Trujillo tiene nueva novia y así la presume en redes
La polémica mujer, una periodista radicada en Canadá, protagonizó un escándalo hace meses cuando se refirió a un proceso del expresidente Álvaro Uribe.
Imágenes demostrarían romance entre Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio: no les duró la ‘tusa’
Aunque los dos influencers nieguen la relación, un revelador video sería la prueba reina del romance.
‘Alas de Vida’, la exposición sobre una historia romántica que el COVID no pudo romper
Se trata de un homenaje póstumo cargado de nostalgia, fuerza y resiliencia que llena de inspiración a quienes la visitan en Palmira, Valle.