Imágenes demostrarían romance entre Aída Victoria Merlano y Yeferson Cossio: no les duró la ‘tusa’

Yeferson Cossio es tendencia de nuevo en las redes sociales, y esta vez no por sus excentricidades. sino por lo que sería su romance con una de las influenciadoras más mediáticas del momento: Aída Victoria Merlano.

Recientemente los dos terminaros sus respectivas relaciones y sus seguidores tejieron todo tipo de especulaciones sobre su romance. Aunque los dos influencers negaron la relación, un revelador video sería la prueba reina. Las imágenes muestran a Merlano dándole un beso en la boca a Cossio, quien no se resiste en ningún momento.

Publicidad

Merlano ha sido blanco de críticas por supuestamente ‘dañar’ la relación del paisa con la también influenciadora Jennifer Muriel, pero aclaró que coincidió con Cossio "en un evento". La activista costeña recalcó que él hace tiempo está soltero.

Publicidad

Tras la filtración del video, y visiblemente ofendido, Cossio pidió que no molesten a su excompañera con comentarios desagradables, e insistió que está soltero hace más de dos semanas.

“¿Saben que me encantaría de corazón?, que todo este drama y esta chimbada dejaran en paz a Jennifer, ella que tiene que ver si yo me meto o no con quien se me dé la p%&$ es mi problema gana, ella en ningún momento fue burlada”, publicó el también empresario.

Publicidad

Por su parte, Muriel, exnovia del influenciador antioqueño, se pronunció a través de un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram tras conocerse el video.