¿Cómo afecta la monotonía la vida y las relaciones personales?

Sergio Molina, investigador, phD en Filosofía y autor del libro Razonamórate, en dialogo con En Blu Jeans, de Blu Radio explicó acerca de la monotonía, qué es lo se expresa, sus consecuencias, cómo aprovecharla, superarla y aprender de esta.

“La monotonía es una circunstancia al que el ser humano se expone, nos hablan de las altas y las bajas y esa es la vida, tiene una cantidad de circunstancias que esa versión no podemos cambiarla y en lo que más afecta es en el relacionamiento humano (…) No necesariamente habla de la rutina, la monotonía es un síntoma o sensación en el que vale la pena preguntarnos que se está haciendo, si es una excusa o que se hace mal”, comentó.

El síntoma que anteriormente relaciona el investigador Molina, lo expresa como una investigación que toca hacer en sí mismos, que hay detrás de la monotonía ya sea en la persona estando solo en relaciones de pareja.

“La versión que tenemos nosotros de la vida es de una vida rítmica, no algo monótono; en pareja significa lentitud y repetición”, indicó.

Para Sergio Molina, es importante identificarla en relaciones de pareja, un “Ya no te amo y se me hace aburrido estar a tu lado”, como él recalca un ejemplo de lo que se podría vivir en una relación amorosa y no está bien dejarlo pasar, ya que hay que mirar detrás de esto lo que no está bien.

¿Qué tan valido es arriesgar a seguirlo intentando?

“Muchas veces queremos oler lo nuevo y no necesariamente significa que sea una situación de monotonía (…) en pareja, es cuestión de hablarlo y decir, ambos somos responsables de lo que está sucediendo, que va a pasar, se va arreglar, se va a mejorar”, agregó.

También, el investigador destacó que, en pareja, no es solo lo que se realiza en una rutina diaria lo que causa la monotonía, sino también en su vida íntima: “Donde aparentemente más se evidencia la monotonía es en el ámbito sexual”, dijo.

¿La monotonía se supera?

“Pregúntese por todos los causantes del malestar, no siempre la monotonía es un problema, hay muchas más causas, es diferente que se acabe el amor, que exista el: No eres tú, soy yo. Todo es cuestión de dialogar”, añadió.