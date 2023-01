Propósitos en pareja para el 2023: ¿cómo hacerlo?

Flavia Dos Santos , psicóloga y sexóloga habló en Sala de Prensa Blu acerca del proceso de fijar metas en pareja para cumplir en este 2023.

En primera instancia, la experta recomienda fijar metas propias e individuales y que la prioridad sea cumplir estos propósitos.

También resalta que tener la presión de cumplir estos objetivos puede llevar a una frustración que, a largo plazo, generará más sufrimiento que felicidad.

Además de la presión de uno mismo, existe la social que puede ser peor ya que lo que espera la gente que suceda, a veces no pasa y esto provoca que se reclamen expectativas que han puesto los otros y que genere un gran sufrimiento en la persona que no logró cumplir lo que los demás querían.

Hablando acerca de la pareja, no se deben poner expectativas y propósitos, pueden existir planes que se quieran realizar y poder idear un plan de acción para esto puede resultar positivo, sin embargo, Flavia recomienda no presionar respecto a esto, ya que puede llevar a la relación al fracaso fácilmente.

Resalta que el tiempo es el peor enemigo o la mejor excusa para evadir los compromisos que se ha adquirido , por eso, las personas dicen: "No tengo tiempo", "Quiero hacer esto, pero no me queda tiempo" y termina alejando cada vez más esas metas que se han fijado en un principio.

Para lo anterior, recomienda mejorar la relación con el tiempo y con uno mismo, esto será principal para cumplir o llegar a donde se quiere de forma individual y en pareja.