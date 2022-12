¿Cómo debe reaccionar una mujer ante el acoso sexual?

La condena por acoso sexual al productor de cine Harvey Weinstein deja un mensaje de unión femenina, luego de que el proceso fuera posible gracias a las denuncias de 80 mujeres que cerraron filas con firmeza frente al flagelo y lo acusaran con nombre propio. La abogada Viviana Bohórquez, creadora de ‘Las Igualadas’; la periodista Claudia Julieta Duque y la actriz Johanna Fadul hablaron sobre el tema en Mañanas BLU.

La abogada Bohórquez se refirió a las dificultades para que las mujeres se decidan a romper el silencio, lo que se convierte en el primer obstáculo para que casos como los de Weinstein no terminen en la absoluta impunidad.

"Romper el silencio es lo más difícil pero es el primer paso", dijo Ramírez.

Para Claudia Julieta Duque, la culpabilidad de personajes como Plácido Domingo y Harvey Weinstein son un precedente importante, pero no en Colombia necesariamente.

“Infortunadamente la estructuras de poder en Colombia continúan siendo absolutamente machistas y jerarquizadas”, opinó Duque.

La actriz Johanna Fadul, famosa por su participación en novelas como Sin senos no hay paraíso, reveló que sufrió acoso sexual durante una prueba actoral.

“Es muy raro porque de verdad uno no sabe cómo reaccionar, son unos nervios que uno no puede controlar, pero también de pronto hay la persona que reacciona de manera agresiva y no se deja y lo manda para la porra. En mi caso me bloqueé. Yo me decía dije, ¿ será que este casting es así o qué está pasando acá ?”

