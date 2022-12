¿Cómo llegó Natalia Reyes a protagonizar Terminator 6? La actriz contó detalles

Para Natalia Reyes fue una gran sorpresa cuando le anunciaron que fue elegida para hacer un papel protagónico en Terminator 6.

“Llego haciendo casting, como todo el mundo. María Clara, mi mánager, me dice que lo grabara, sin ninguna pretensión lo mando para cumplir con el requisito, mando el video y a la semana me dice que les gustó y luego de eso, otro casting más en Los Ángeles y ahí fue cuando conocí a Linda Hamilton, creo que ella fue decisiva en que yo quedara con este personaje”, relató la actriz a BLU Radio.

“Me quedé en shock, no podía decir nada, todavía me cuesta un poco creerlo”, dijo refiriéndose al momento en que le dieron la gran noticia.

Esta experiencia la ha hecho refrendar que lo más importante es hacer lo que se ama y prepararse para el momento en que surjan las oportunidades. Resalta el aprendizaje obtenido en su carrera en Colombia y dice que no hay que caer en comparaciones con otros actores.

“Nunca nadie está lo suficientemente preparado, lo que es para uno es para uno y lo único que uno puede hacer es conocerse y quererse. La rueda de la insatisfacción no lleva a nada, no pretendo compararme con nadie. No hay límites ni estereotipos, ni fórmulas, la única es amar lo que haces, hacer lo mejor que puedas y estar preparado para la oportunidad”, manifestó.

Vea aquí la entrevista completa:

