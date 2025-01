Compró un lazo por internet y quedó sin palabras por esto: "No lo creería si no lo viera"

Whitney Ashmore, una joven estadounidense, compartió recientemente en sus redes sociales una experiencia completamente inesperada que vivió al recibir un pedido de la tienda en línea Temu .

En busca de un simple lazo rosa para decorar la puerta de su hogar, lo que encontró al abrir el paquete fue algo que jamás habría imaginado. Su reacción fue tan asombrosa que rápidamente se convirtió en un tema de conversación entre sus seguidores.

"Este es el pedido que hice en Temu", comenzó Whitney en su video, mientras mostraba la imagen del lazo que había elegido en la tienda online. Lo había visto en un anuncio, un adorno sencillo y encantador para embellecer su entrada. Sin embargo, lo que llegó a su casa no fue el pequeño accesorio de tela que ella había visualizado, sino una enorme pieza de tela impresa con una imagen del lazo. Un diseño completamente diferente al que había anticipado.

“Si no lo viera con mis propios ojos, no lo creería”, expresó Whitney visiblemente confundida. “Es una cortina con un diseño de puerta”, exclamó, mostrando la tela que había recibido, que no se parecía en nada al lazo decorativo que había esperado. “¿Quién en su sano juicio necesita esto?", agregó entre risas, pero también con un toque de frustración, señalando lo absurdo de la situación.

A pesar de que el artículo solo le costó 5 dólares, la joven no ocultó su sorpresa y desilusión por haber recibido un producto que claramente no coincidía con la descripción que había visto en la página web. De inmediato, solicitó un reembolso y expresó su deseo de que Temu tomara medidas para solucionar el problema.

En un segundo video, Whitney explicó con más detalle lo que había encontrado en el paquete y describió lo que había solicitado inicialmente. Según la descripción del artículo en el sitio web de Temu, el producto era un "marco de puerta 2D, con una corona de lazo rosa claro extra grande, cubierto por un material de poliéster, y con unas dimensiones de 35x70 pulgadas".

El artículo estaba catalogado como una decoración versátil para ocasiones especiales como Navidad, Pascua, Año Nuevo y San Valentín. Sin embargo, lo que le llegó fue una tela impresa con un diseño de puerta que no parecía tener ningún propósito decorativo en absoluto.

Whitney no pudo evitar comentar lo erróneo de la situación. Aseguró que la decoración podría haber confundido a cualquier persona que la comprara, ya que la descripción y la imagen en la página web no coincidían en absoluto con el producto que finalmente recibió. Según ella, el artículo parecía más bien una cortina con un estampado de puerta, algo que, según su opinión, no tenía sentido como adorno para la entrada de una casa.

La tienda Temu, conocida por sus precios accesibles, ofrece una política de devoluciones bastante flexible para sus clientes. La mayoría de los productos adquiridos pueden ser devueltos dentro de un plazo de 90 días después de la compra