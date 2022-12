Consejos de Tony Kamo para vencer miedos en la vida, adelgazar y dejar de fumar

El psicólogo español Tony Kamo fue el invitado de lujo de este domingo a Mesa BLU y en diálogo con Vanessa de la Torre reveló consejos sobre cómo controlar la ansiedad, cómo dejar de fumar y cómo vencer los miedos de la vida.



“La técnica que utilizo es una entrada a través de las emociones que provoca anclajes, es decir es una forma de instaurar sugestiones y que provoque el efecto que se quiere. No es hipnosis ni mentalismo”, dijo.



Dejar de fumar, bajar de peso y vencer los miedos son los motivos de mayor consulta que recibe Tony Kamo todos los días.



El especialista señaló que para vencer los temores de la vida es necesario vencer las barreras que impiden avanzar en ella. Es decir, es indispensable tener un pensamiento positivo en cada actividad o técnica que se quiera implementar al vencer algún temor.



“Lo más terrible es situarse en una zona de confort que llega al punto de convertirse en un confort emocional que no impide avanzar en la vida”, añadió Kamo.



¿Se puede vivir sin los miedos?



Kamo manifestó que es posible vivir “manteniendo control de los miedos, ellos aparecen constantemente, lo importante es mantenerlos a raya”.



“El miedo se controla mediante la interpretación del mismo. Tener claro que se puede vencer y que las barreras son para romperlas”, argumentó.



Explicó que una cosa son los miedos y otras son las inseguridades. “Las inseguridades pueden generar miedo y la mayor parte de los miedos es por una falta de autoestima”.



En ese sentido, dijo que la mejor forma de vencer los miedos radica en el fortalecimiento de la autoestima, porque “es la estructura de la personalidad”.



“La autoestima se crea y se fortalece desde la infancia, por eso es necesario crear pensamientos positivos desde muy pequeño. Somos el resultado de lo que pensamos”, añadió.



Usted puede inscribirse a los seminarios para adelgazar y dejar de fumar de Tony Kamo a través del número telefónico 320 239 91 22.



¿Cómo dejar de fumar?



Kamo se refirió al hábito de fumar como un comportamiento y un patrón que ha modificado las emociones del fumador erróneamente.



“El fumador dice: fumar me relaja, me gusta y me quieta la ansiedad. En el tratamiento yo lo que hago es insertar emociones contrarias”, explicó.



Cabe precisar que Kamo inserta emociones de fatiga, asco y repulsión al cigarrillo a los fumadores.



“Le meto la grabación a las personas de que el tabaco da asco y ellas vomitan en mis cursos al sentir fatiga, náuseas y sensaciones de bilis o amargura”, puntualizó.



*Escuche la entrevista completa con Tony Kamo y todos sus consejos en el audio adjunto.



