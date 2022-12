Consejos para que los hombres sean más creativos a la hora de ‘textear’

1. Para el que reclama a la chica cuando ella lo ha dejado en ‘visto’: el error está en la intensidad que toman para insistir. El consejo es que si esa persona no le está respondiendo es porque seguramente está ocupada o no quiere contestar.

2. Para el que se queda escribiendo: desafortunadamente la aplicación WhatsApp permite que el receptor vea cuando el emisor está escribiendo y para las chicas les resulta molesto ver ese ‘escribiendo…’ por un largo tiempo y al final solo digan: ‘hola’.

3. Para los que no les gusta ‘textear’: son ese tipo de chicos son los que no les gusta escribir y por eso no responden los mensajes que les envían, este acto suele ser descortés, responder un simple ‘hola’ no le cuesta nada.

4. Para quienes envían mensajes afectuosos: no es un secreto que un mensaje de ‘buenos días’ le alegra el día a cualquiera y a las chicas les gusta saber que su pareja las está pensando o que lo primero que desea hacer en la mañana es escribirle para saber cómo está.

5. Para los que envían fotos no deseadas: cuando una chica no le pida una foto de sus partes íntimas no lo haga, a la mayoría de chicas no les gusta tener en la galería de fotos de su celular lleno de penes. Muéstrelo en la intimidad pero por mensajes a las mujeres les suele disgustar.

6. Para los que escriben mucho: si lo que va a hablar es bastante largo opte mejor por hacer una llamado o enviar un mensaje de voz.

7. Para el que ‘levanta’ por chat: preséntese educadamente, el hecho de que usted tenga el número de la otra persona no quiere decir que ella lo recuerde