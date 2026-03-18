¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia

Luego de uno de los días más conmemorativos del año en muchos países de Latinoamérica, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, llega una fecha que para muchos también resulta especial: el Día del Hombre.



¿Cuándo es el Día del Hombre en Colombia?

Esta conmemoración coincide con una tradición religiosa en el país: el Día de San José, que se celebra cada 19 de marzo. Por eso, en 2026 el Día del Hombre cae el jueves de la tercera semana de marzo.

Algunos países celebran este día del 19 de noviembre, como México, Estados Unidos, entre otros.

Esto es lo que no quieren los colombianos de regalo el Día del Padre. Foto: Freepik

El origen de esta celebración se remonta a 1999, cuando el profesor universitario Thomas Oaster propuso establecer una fecha dedicada a los hombres. Otra de las versiones atribuye esta iniciativa a Jerome Teelucksingh. Sin embargo, en Colombia la conmemoración tiene un trasfondo religioso que no todos conocen.



¿Por qué se celebra el Día del Hombre?

La fecha está asociada a San José, padre de Jesús y uno de los santos más importantes en la religión católica. San José es reconocido como el padre terrenal de Jesús, un artesano cuya figura simboliza la paternidad y el trabajo.

En algunos países, este día incluso es llamado el Día del Padre o el Día del Artesano, en referencia a su labor como carpintero. También se le reconoce por su papel como guía y formador de Jesús en la tierra.



Iglesia católica Foto: AFP

Aunque esta conmemoración no cuenta con reconocimiento oficial por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su origen moderno también se vincula a una iniciativa impulsada por el Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago.

A partir de su proclamación, se definieron varios objetivos centrales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México. Entre ellos se destacan la promoción de la salud masculina y el fortalecimiento de las relaciones de género.