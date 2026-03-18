En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / ¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia

¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia

El Día del Hombre está asociado a San José, padre de Jesús y uno de los santos más importantes en la religión católica.

¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia
¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad