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Dia internacional del hombre
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¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia
El Día del Hombre está asociado a San José, padre de Jesús y uno de los santos más importantes en la religión católica.
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La verdadera historia del Día del Hombre: tiene que ver con un artesano
Se reconoce la labor de los hombres como padres, hijos y trabajadores y, en especial, la dedicación de aquellos que ejercen oficios como la carpintería.
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¿Cuándo es el Día del Hombre en Colombia?
El Día del Hombre es una fecha perfecta para reconocer su labor en la sociedad y para hablar de la importancia del cuidado.
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“Hoy es el Día del Hombre, pero no parece; ni una flor”: reclamos de los hombres este 19 de marzo
El Día de San José, o Día del Hombre, es una tradición que se conmemora desde el siglo XVII.
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Día del Hombre: ¿qué regalos dar, según la IA?
El Día del Hombre, también conocido como el Día de San José, se conmemora cada 19 de marzo en el calendario colombiano. Esta fecha coincide con la celebración católica de San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús.
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Día del Hombre en Colombia 2024: cuándo es y por qué se celebra
El Día del Hombre, también conocido como el Día de San José, se celebra en marzo en el calendario colombiano. Estos son los detalles.
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Ojalá pronto tengamos unas relaciones de equidad y que el machismo no esté más: Alberto Linero
A propósito del Día Internacional de Hombre, Alberto Linero comentó la importancia de las diferencias entre mujeres y hombres, las cuales hacen únicas a las personas, según señaló.
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Día Internacional del Hombre: entre felicitaciones y memes, así se celebra en Colombia
La creatividad de los internautas no para de sorprender, incluso, en medio de esta celebración que ha dado mucho de qué hablar este 19 de marzo.
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Hombres, feliz día: otro Día Internacional del Hombre que pasa desapercibido
Desde 1992 se celebra todos los 19 de noviembre el día internacional del hombre, una fecha para reflexionar sobre el rol de los hombres, el aporte positivo a la sociedad y la deconstrucción de modelos de género opresivos.
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El cambio de rol en hombres está decepcionando a las mujeres: Germán Aguirre
A propósito de la celebración del día del hombre, el neuropsiquiatra Germán Aguirre, habló para Blu Jeans acerca de los ‘House Dad’, aquellos hombres que se encargan de los quehaceres del hogar y crianza de los hijos.