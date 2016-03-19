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Blu Radio  / Dia internacional del hombre

Dia internacional del hombre

  • ¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia
    ¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia
    Foto: ImageFx
    Sociedad

    ¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia este 2026 y por qué? Esta es la historia

    El Día del Hombre está asociado a San José, padre de Jesús y uno de los santos más importantes en la religión católica.

  • Día del Hombre: historia del origen de la celebración
    Día del Hombre
    Foto: referencia, Lexica
    Cotidiano

    La verdadera historia del Día del Hombre: tiene que ver con un artesano

    Se reconoce la labor de los hombres como padres, hijos y trabajadores y, en especial, la dedicación de aquellos que ejercen oficios como la carpintería.

  • Pareja_novios_mujer_hombre_amigos_pixels.jpg
    Pareja
    Foto: creada con IA Pixels
    Sociedad

    ¿Cuándo es el Día del Hombre en Colombia?

    El Día del Hombre es una fecha perfecta para reconocer su labor en la sociedad y para hablar de la importancia del cuidado.

  • Día del Hombre 2024.jpg
    Día del Hombre 2024.
    Foto: Bing Image Creator
    Sociedad

    “Hoy es el Día del Hombre, pero no parece; ni una flor”: reclamos de los hombres este 19 de marzo

    El Día de San José, o Día del Hombre, es una tradición que se conmemora desde el siglo XVII.

  • Día del Hombre
    Día del Hombre /
    Foto: Bing Image Creator
    Cotidiano

    Día del Hombre: ¿qué regalos dar, según la IA?

    El Día del Hombre, también conocido como el Día de San José, se conmemora cada 19 de marzo en el calendario colombiano. Esta fecha coincide con la celebración católica de San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús.

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    Día del Hombre 2024.
    Foto: Bing Image Creator
    Cotidiano

    Día del Hombre en Colombia 2024: cuándo es y por qué se celebra

    El Día del Hombre, también conocido como el Día de San José, se celebra en marzo en el calendario colombiano. Estos son los detalles.

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    Alberto Linero
    Opinión

    Ojalá pronto tengamos unas relaciones de equidad y que el machismo no esté más: Alberto Linero

    A propósito del Día Internacional de Hombre, Alberto Linero comentó la importancia de las diferencias entre mujeres y hombres, las cuales hacen únicas a las personas, según señaló.

  • Memes Día del Hombre
    Memes Día del Hombre
    Foto: Twitter (@YisusComedy)
    Entretenimiento

    Día Internacional del Hombre: entre felicitaciones y memes, así se celebra en Colombia

    La creatividad de los internautas no para de sorprender, incluso, en medio de esta celebración que ha dado mucho de qué hablar este 19 de marzo.

  • Dia del hombre
    Dia del hombre
    Sociedad

    Hombres, feliz día: otro Día Internacional del Hombre que pasa desapercibido

    Desde 1992 se celebra todos los 19 de noviembre el día internacional del hombre, una fecha para reflexionar sobre el rol de los hombres, el aporte positivo a la sociedad y la deconstrucción de modelos de género opresivos.

  • 25159_Foto referencia / AFP
    Foto referencia / AFP
    Sociedad

    El cambio de rol en hombres está decepcionando a las mujeres: Germán Aguirre

    A propósito de la celebración del día del hombre, el neuropsiquiatra Germán Aguirre, habló para Blu Jeans acerca de los ‘House Dad’, aquellos hombres que se encargan de los quehaceres del hogar y crianza de los hijos.

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