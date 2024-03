“Hoy es el Día del Hombre, pero no parece; ni una flor”: reclamos de los hombres este 19 de marzo

Varios hombres aprovecharon el noticiero de mediodía de Noticias Caracol de este martes, 13 de marzo, para quejarse por no ser felicitados en el tradicional Día de San José o Día del Hombre.

"No parece, porque no hay nada por ahí; ni una flor, triste". "Mi novia no se ha acordado, mi mamá tampoco me ha felicitado, me felicitaron fueron los negocios a los que he frecuentado hoy", fueron algunas de las quejas de los hombres en el noticiero.

Sin embargo, no todo fueron quejas y también hubo casos contrarios en los que celebraron que, algunas mujeres, sí se acordaran de la celebración masculina: "Afortunadamente ya no nos tienen tan olvidado como antes", dijo otro ciudadano en Noticias Caracol.

¿Desde cuándo se celebra el Dia de San José o Día del Hombre?

El Día de San José es una tradición que se conmemora desde el siglo XVII. Al respecto, el padre Euclides Medina recordó, también en Noticias Caracol, que esta fecha es "una fiesta cristiana donde resaltan los valores de San José como padre adoptivo del señor, cumplidor de los deberes".