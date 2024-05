Aumentan las denuncias por fallas en nuevo modelo de salud del magisterio en Santander

Las oficinas de la Fiduprevisora ubicadas en Bucaramanga se siguen llenando de largas filas de profesores y pensionados porque con el cambio de modelo de salud que fue impuesto en el Magisterio ahora muchos de los usuarios aparecen zonificados en municipios en los que nunca han recibido atención médica, denuncias que han venido haciendo desde hace varios días.

“Sí mire, pues realmente me parece ilógico que estemos nosotros pasando por esta situación, mi madre que tiene ya 84 años de edad necesita de los servicios y vengo y me encuentro con la sorpresa que está desvinculada, la han desactivado y siendo ella pensionada la han desvinculado y entonces pues nos encontramos con dificultades para el servicio de los médicos de ella”, dijo unos de los familiares de una de las afiliadas afectadas.

En otros casos reportados por los afectados indican que los afiliados de un día para otro aparecen en otros municipios a los que nunca han ido, en una equivocación que piden que se subsane cuanto antes.



“Entonces eso es algo que me parece ilógico que para un departamento tengamos solo tres personas, que esté una sola oficina en Bucaramanga para que nos puedan solucionar los problemas que nosotros tenemos. Claro ya por la edad son personas que no pueden ni hacer fila ni nada de eso y el caso de venirme, en mi caso personal vengo desde Charalá para poder realizar las vueltas de ella, aquellas personas que de pronto no tienen las personas que los puedan estar pendientes de atenderlo pues va a ser mucho más difícil”, agregó otro de los afectados.

“De Bucaramanga me pasaron a Floridablanca, me enviaron aquí a la carrera 28 y llevo varias horas y ya hay una cantidad de gente, ya averigüé sobre una droga que ya se me pasó y que no tengo y que no puedo esperar que me vuelvan a mandar para Florida, para esa droga, una inyección que no la puedo pasar ni un día más, ni un día menos, estamos en una situación difícil, hay mayoría de personas que verdaderamente, de edades ya avanzadas y no las han atendido porque no hay sino como tres personas en esa oficina, entran dos personas y se demoran como media hora”, dijo otra de las afectadas.