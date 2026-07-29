Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva cuando eran adolescentes

El actor estadounidense y líder de la banda Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, se encuentra en el centro de una controversia internacional tras salir a la luz denuncias de cuatro mujeres que lo acusan de conducta sexual delictiva cometida cuando ellas eran menores de edad. Los testimonios sobre el ganador del premio Oscar fueron revelados inicialmente por la cadena británica BBC Breaking y posteriormente difundidos por agencias internacionales como la italiana Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) y la agencia EFE.

De acuerdo con la información periodística divulgada, las cuatro denunciantes sostienen que los hechos ocurrieron durante su etapa de adolescencia. Según lo reportado por ANSA, los testimonios coinciden en señalar que el artista habría restado importancia a la minoría de edad de las jóvenes durante las interacciones sostenidas en aquel periodo.

Alcance de las denuncias y silencio de la defensa

Hasta la fecha, ni Jared Leto ni sus representantes legales han emitido declaraciones oficiales o comunicados para responder a los señaLamientos o desmentir las acusaciones. La naturaleza de las imputaciones, centradas en presuntos delitos sexuales contra menores, ha colocado al intérprete bajo un intenso escrutinio mediático y social en Estados Unidos y el resto del mundo.

A pesar del impacto de las publicaciones, la agencia EFE precisó este 29 de julio que, por el momento, no se han aportado detalles adicionales que confirmen la existencia de una investigación judicial en curso dentro de alguna jurisdicción específica del territorio estadounidense. La situación jurídica del actor depende de si las denunciantes formalizan acciones legales o si las autoridades competentes deciden iniciar indagatorias de oficio a partir de los relatos expuestos.



Jared Leto asiste al estreno mundial de *Tron: Ares*, de Disney, en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, California, el 6 de octubre de 2025. AFP

El impacto en Hollywood y la industria del entretenimiento

El caso contra el protagonista de cintas como Dallas Buyers Club representa la primera ocasión en que se agrupan formalmente los testimonios de estas cuatro mujeres en un reporte periodístico. Las denunciantes decidieron romper el silencio sobre supuestas interacciones ocurridas años atrás, lo que ha reavivado el debate sobre el comportamiento de figuras públicas de alto perfil en la industria del espectáculo.

La gravedad de estas acusaciones públicas coloca a Leto en una posición compleja ante la opinión pública. Analistas del sector señalan que este tipo de señaLamientos sobre presunta conducta sexual delictiva suele generar repercusiones directas en los acuerdos contractuales, proyectos cinematográficos y compromisos musicales de las celebridades involucradas.

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Un escenario de incertidumbre legal y mediática

El sector del entretenimiento en Hollywood se mantiene expectante ante posibles avances del caso, en un contexto histórico donde la industria ha enfrentado múltiples procesos contra figuras prominentes acusadas de faltas similares. El seguimiento de la noticia se concentra en dos frentes principales: la eventual postura oficial de la defensa del artista y la aparición de elementos probatorios o nuevos testimonios que permitan esclarecer los hechos.

Por ahora, los reportes emitidos por la BBC, ANSA y EFE constituyen la base de la información disponible sobre las acusaciones vertidas contra el músico y actor, cuya carrera profesional afronta uno de sus momentos más críticos tras hacerse públicos estos graves señalamientos por presuntas agresiones ocurridas en el pasado.