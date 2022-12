Calificar de ‘las peores’ a unas universidades no es bueno: rector de La Sabana

Francisco Piedrahita Plata, director de la Universidad Icesi, y Obdulio Velázquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana, hablaron en Mañanas BLU 10AM sobre el nuevo modelo de medición de las instituciones académicas de educación superior en el país y los resultados que mostraron cuáles son las mejores y peores del país.



“Me parece un esfuerzo muy valioso del Ministerio de Educación tratar de darle transparencia al sistema de educación superior. Como en algunas circunstancias, tengo problemas con algunos valores pero en general valoro mucho la iniciativa y estoy de acuerdo con el grueso de las medidas”, celebró Piedrahita (Lea también: Las 20 universidades de Colombia que mejor preparan a estudiantes de pregrado ).



Entre tanto, el rector de La Sabana, ubicada en la cuarta posición en Colombia, dijo que “lo importante es ver cómo el país se va uniendo al proceso de factor de calidad internacional”.



Agregó que aunque esta medición contribuye al sistema de la calidad, no lo reemplaza sino que es una pieza más.



El director de la Universidad Icesi dijo que rechaza que la medición sea igual para todas las instituciones académicas, pues, según explicó, no se puede comparar una universidad especializada en algún tema como ingeniería con otra alma máter que maneja más campos.



Finalmente, el rector de La Sabana confesó que no le gusta del ránking que “se seleccionen las universidades que dicen ‘las peores’, yo creo que los calificativos no son buenos”.



Cabe recordar que esta es la primera vez que el Gobierno Nacional mide la calidad de la educación superior con el Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación (Mide), una manera que sirve a padres e hijos a tomar una decisión para matricularse.



En esta medición fueron tenidas en cuenta 187 entidades, dentro de las que hay 78 universidades y 109 instituciones universitarias, y donde se tiene en cuenta los temas de estudiantes, docentes y entorno.