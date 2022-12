Consulta antitaurina costaría cerca de $40 mil millones: registrador distrital

El registrador distrital Jaime Hernando Suárez aseguró que una consulta antitaurina en Bogotá costaría alrededor de 40 mil millones de pesos, recursos con los que en este momento no cuenta y que necesita que el ministerio de Hacienda los gire. ( Lea también: Recursos no pueden ser excusa para no realizar consulta antitaurina: Distrito ).

"Mínimo se requiere unos 60 o 70 días por los términos contractuales. En Bogotá cualquier mecanismo de participación ciudadana requiere unos 40 mil millones de pesos. La Registraduría no cuenta en este momento con esos recursos, cuando nos notifiquen procederemos a hacer la solicitud a la Registraduría Nacional para que se tramiten y dependiendo del tiempo se determinará si es viable o no hacerlo en una determinada fecha", manifestó.

De esta manera queda en duda si la consulta se realizaría el próximo 25 de octubre, fecha en la que se realizarán las elecciones locales.

