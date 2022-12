Debate: ¿Por qué aún existe una brecha salarial entre hombres y mujeres?

En el debate de Mañanas BLU en el que hicieron parte la exministra de agricultura Cecilia López y el abogado Hugo Nelson Vera, se discutió sobre la equidad de género y la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Según datos del DANE, la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres alcanzó el 28%, un 41% de la fuerza laboral son mujeres y en cargos de alta dirección las mujeres solo ocupan un 34%, lo que demuestra que en Colombia aún existe una brecha salarial en todos los sectores.

Por un lado, el abogado, Hugo Nelson Vera, reconoció que “es innegable que existe una brecha”, e indicó que una de las causantes de que exista obstáculos para las mujeres en el sector laboral es la “sobreprotección (…) la maternidad, muchas veces se le da cada vez más tiempos de permisos lo que hace que las mujeres sean menos requeridas”.

Sin embargo, resaltó que dicha brecha “no es una cuestión de discriminación sino por la Ley misma”.

Por su parte, la exministra de Agricultura Cecilia López señaló que el argumento de fondo de esta discusión es que “aún en la sociedad sigue predominando la idea de que el hombre es el proveedor y la mujer la cuidadora”, lo que condiciona la capacidad y el tiempo de la mujer para el trabajo remunerado.

“Las mujeres no tienen a nadie que les ayude con el cuidado de su familia, por eso el Estado y el mercado debe asumir que el cuidado es una actividad productiva y mientras eso no pase, no hay un país en el mundo con equidad de género”, indicó.

Escuche el debate completo en el siguiente audio: