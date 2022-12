Dir. científica de Telefónica explica porqué un smartphone no es inteligente

misma en el comportamiento de los seres humanos.

Publicidad

Por un lado, expuso su punto de vista sobre la implicación de la tecnología en el futuro de la humanidad, poniendo el ejemplo de la inteligencia del celular, algo que cada vez es más común en el hombre.

Dijo que casi todos los dispositivos electrónicos con los que interactuamos tienen algún tipo de inteligencia. Sin embargo, aclaró que no todos los artefactos que uno cree tienen “un alto nivel de inteligencia artificial”.

Publicidad

“Nuestros teléfonos móviles de hoy en día no son muy inteligentes, por lo general mi teléfono no sabe quién soy yo, dónde estoy, qué me gusta, qué hago, cómo me siento; si lo coge otra persona el teléfono hace exactamente lo mismo, pero sí hay muchas aplicaciones o servicios que podemos instalar en el teléfono y que sí tienen algoritmos de inteligencia artificial”, explicó.

Publicidad

Sin embargo, Oliver argumentó que la inteligencia artificial está en todas partes, independiente de si tiene un cuerpo o no.

“La inteligencia artificial, no necesariamente con un robot o un cuerpo pero sí con algoritmos, impregna casi todo lo que hacemos en nuestras vidas y en general con un impacto muy positivo”, añadió.

Publicidad

Nuria Oliver es científica con Ph.D. en medios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), experta en la interacción de humanos y computadores y el comportamiento del humano con los celulares y las tecnologías.

Publicidad

“No confundir usar tecnología con entender los beneficios de la tecnología”

La experta también alertó sobre las conductas actuales de muchos seres humanos de volverse dependientes de la tecnología y no tratar de memorizar nada pensando que “todo está en internet”.

Publicidad

“Si no conseguimos formar a las generaciones nuevas con una cultura tecnológica que va más allá de ser usuarios de tecnología, vamos a tener una brecha entre una potencialmente élite que sabrá cómo usar la tecnología para resolver problemas y una gran cantidad de gente que simplemente usará la tecnología sin saber nada”, alertó.

Publicidad

Además, hizo énfasis en que “un niño esté con una tableta tres horas al día no significa que el niño sea tecnológico, sino que resulta que se está entreteniendo con ese dispositivo”.