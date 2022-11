Don Ca, el hombre blanco que encontró su espacio en comunidad afrodescendiente

“En Guapí he hecho de todo, he estado en la minería, la tradicional de allá; he estado como médico de la zona, tenía hasta mi farmacia, y hasta hotelero fui (…). Es otra cultura pero uno se adapta y encuentra la belleza y la espiritualidad; es absolutamente admirable no se parece a nada”, contó.

Don Ca es protagonista de un documental que muestra la historia de cómo era su vida en la ciudad y cómo es ahora con la comunidad en Guapí.

“Lo que ha cambiado es el asunto de la guerra, la realidad es que el Estado no se mete con nosotros en lo absoluto pero cuando se agarran con la guerrilla los que sufrimos somos nosotros”, dijo.

Finalmente, afirmó que la comunidad de Guapí es “pacífica y no se mete con nadie, por eso los entes en conflicto lo reconocen y nos dejan tranquilos”.

Escuche toda su historia en el audio adjunto.