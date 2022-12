En FIFA no habría ninguna crisis si EE.UU. organizara el Mundial 2022: Blatter

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, aseguró que Estados Unidos decidió provocar la crisis en la FIFA al perder ante Catar el derecho a organizar el Mundial de fútbol en 2022. (Lea también: Platini ideó el escándalo para quedarse con presidencia de la FIFA: Blatter )

Publicidad

"Teníamos previsto prepararnos para dos magníficos mundiales: Rusia 2018 y EEUU 2022. En su lugar, hablamos de la crisis en la FIFA", afirmó Blatter en entrevista con la agencia rusa TASS.

Blatter dijo que estaba "convencido en su interior" de que los mundiales transcurrirían "en las dos principales potencias políticas del mundo".

Publicidad

"Todo iba bien hasta que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, no se reunió con el coronado príncipe, entonces emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani", dijo.

Publicidad

Seguidamente, agregó, el presidente de la UEFA, Michel Platini, abogó por celebrar el Mundial en Catar.

"Esto mezcló las cartas. Cuatro votos europeos pasaron de EEUU a Catar. En caso contrario, la solicitud norteamericana hubiera ganado por 12 contra 10", dijo.

Publicidad

Blatter acusó a EEUU y el Reino Unido, que perdió ante Rusia el derecho a organizar el Mundial en 2018, de "sumarse a la campaña para destruir a la FIFA".

Publicidad

"Junto a las autoridades suizas esos países orquestaron un ataque contra la FIFA y su presidente. Estoy seguro de que cuando todo comenzó en la UEFA no se imaginaban que esto se convertiría en una escándalo político internacional", dijo.

El suizo destacó que "entre EEUU y Rusia existen problemas" y "así ocurrió que el Mundial y el presidente de la FIFA se encontraron en el epicentro del conflicto entre las dos potencias geopolíticas más grandes".

Publicidad

Sea como sea, descartó totalmente la posibilidad de que Rusia pueda verse privada de organizar el Campeonato del Mundo dentro de tres años.

Publicidad

"Los ingleses se comportan como perdedores. Ellos han inventado un fantástico juego (el fútbol) y los principios del juego limpio. Pero en esa elección (2018) la candidatura inglesa fue eliminada en la primera vuelta al lograr solo un voto. Nadie quería que el campeonato se celebrara en Inglaterra y ahora intentan culparme a mí", dijo.

Entre otro orden de cosas, lamentó no haber dejado el cargo tras el Mundial de Brasil en 2014, ya que dijo que le habían persuadido que se quedara cinco de las seis confederaciones.

Publicidad

"Esto ocurrió en el congreso de Sao Paulo. Temían que al poder llegaría un europeo y la UEFA tome bajo su control todo el mundo del fútbol", señaló.

Publicidad

A su vez, descartó una posible victoria del secretario general de la UEFA, el también suizo Gianni Infantino, en las elecciones a la Presidencia de la FIFA.

"Si Infantino se presenta a las elecciones, Europa no tendrá ninguna oportunidad. A la mayoría de asociaciones no les gusta. Pero a mí me gusta. Principalmente porque nació en el mismo cantón que yo", indicó. EFE