Increíble que todavía haya quien niegue que fenómeno paramilitar existió: Santos

del exsecretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan,- el presidente Juan Manuel Santos manifestó que parece increíble que haya personas que niegan la existencia del fenómeno paramilitar en el país.



“Parece increíble pero hay sectores en nuestra sociedad haya sectores que, aún hoy, niegan que el fenómeno paramilitar existió y niegan las atrocidades que cometieron quienes participaron en él. Eso no se puede seguir negando”, dijo el jefe de Estado.



Además, Santos consideró que uno de los asuntos más relevantes para la consecución de la paz es la justicia transicional.



“Si queremos una paz cierta, debemos conciliar fines que a primera vista parecen incompatibles: la realización de la justicia y el respeto de los derechos de las víctimas, por un lado, y el fin de una violencia de décadas y la prevención de daños futuros, es decir, de nuevas víctimas, por el otro”, afirmó el Mandatario.



“Dentro de la búsqueda de la paz –el bien supremo de cualquier sociedad–, uno de los temas más importantes es el de la justicia transicional”, agregó durante su intervención en el evento al que concurrieron, además, el Premio Nobel de Paz, Kofi Annann y el embajador de Noruega, Dag Nylander.



También explicó el Presidente que la justicia transicional es “la aplicación de los mecanismos necesarios para lograr justicia en tiempos de transición del conflicto armado hacia la paz”.



Reiteró, además, que el proceso de paz está centrado en las víctimas.



“Solo reparándolas, solo reconociéndolas, solo conociendo la verdad, podremos realmente sanarnos como sociedad y seguir adelante”, puntualizó el Jefe del Estado.



Señaló que en el proceso colombiano no se ha esperado la terminación del conflicto para escuchar a las víctimas.



“Nosotros no hemos querido esperar porque creemos que la voz de las víctimas debe ser escuchada desde antes de construir los acuerdos, para que estos incorporen sus reclamos e intereses”, dijo por último el Presidente de la República.