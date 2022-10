La ciudad de San Francisco exige a Justin Bieber borrar sus grafitis

Las autoridades de esta ciudad de la costa oeste de Estados Unidos exigieron el lunes a las empresas ligadas a la campaña del cantante canadiense limpiar los avisos para publicitar su álbum "Purpose", pintados con spray en las calles (Lea también: Justin Bieber y Selena Gómez ¿de reconquista? ).

Los grafitis que aparecieron en concurridas áreas de San Francisco y otras ciudades de Estados Unidos, incluida Nueva York, ilustran el nombre del álbum y algunos su fecha de lanzamiento, el 13 de noviembre.

Pero más de un mes después, pese a la lluvia, los avisos continúan visibles, ya que se usó pintura en spray en lugar de tiza (Lea también: J Balvin le enseña a Justin Bieber a decir ‘parcero’ y es un éxito en las redes ).

El fiscal de la ciudad, Dennis Herrera, dijo que la campaña de marketing "explota ilegalmente" las calles de San Francisco y puede causar peligrosas distracciones a quienes transitan por ellas.

Herrera colgó fotos de los persistentes grafitis en su página web, con una frase de un tema del álbum: "It's too late now to say sorry" (Ya es demasiado tarde para pedir perdón).