Ley seca en Bogotá iniciará el domingo a las seis de la mañana

Pese a que la Secretaría de Gobierno había anunciado el cambio de horario de restricción para el expendio y consumo de bebidas embriagantes en la capital del país, el cual era desde la media noche de este sábado hasta las 6 de la mañana del lunes 20 de abril, se conoció un nuevo cambio en la Ley Seca.

A través de un comunicado, la administración distrital informa que “en concordancia con el Decreto No. 923 del orden nacional, el nuevo horario de restricción para el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio del Distrito Capital, será desde las 6:00 a.m. del domingo 19 de abril hasta las 6:00 a.m. del lunes 20 de abril de 2015, con el fin de adelantar las Consultas de Partidos y Movimientos Políticos”.

Se establecen también restricciones a la circulación de motos con parrilleros y de vehículos que transporten escombros, trasteos y cilindros de gas.