Mochilera bogotana emprende un viaje de 17 mil kilómetros por Sudamérica

Andrea Camacho, periodista, mochilera y bloggera bogotana estuvo como invitada de Mañanas BLU 10 AM hablando sobre su travesía que inició hace tres semanas, en la que recorrerá 17 mil kilómetros de Sudamérica.



“Programar un viaje de estos conlleva muchísimo esfuerzo, dedicación y mucha disciplina aunque no lo parezca”, dijo.



Camacho pretende realizar una ruta por siete países y la “la idea es buscar historias de gente, hacer fotografías de lo que voy encontrando, ir contando lo que puedo a través de redes sociales y relatar la experiencia”.



En relación a si le afecta o no el hecho de hacer esta larga travesía sola, Camacho dijo que “no tengo problema en viajar sola, cuando estás solo estás muchísimo más abierto a recibir información que quizás acompañado no, te pierdes de explorar y conocer nuevas cosas”, puntualizó.