Muerte de militares es respuesta de Farc a ofensiva militar: Polo Democrático

La presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón, se refirió al comunicado que emitió la guerrilla de las Farc en donde reitera que está en riesgo el cese al fuego indefinido debido a las acciones de las Fuerzas Militares.

“A las cuales (acciones militares) ellos han respondido de manera defensiva. No pienso, y así lo hubiera dicho el Gobierno Nacional en su momento, si se trata de un incumplimiento del cese unilateral lo que implica es no hacer acciones de carácter ofensivo. No se puede pretender que si un lado ha bajado las armas de manera unilateral aun a costo de su propia vida cuando son objeto de ataques por parte de la Fuerza Pública”, aseguró López.

La presidenta del Polo señaló que las Fuerzas Militares colombianas podrían afectar la mesa de diálogo en la Habana, y pidió al Gobierno ser reciproco con el cese al fuego unilateral de la guerrilla para que las muertes de militares y policías no sigan ocurriendo.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Autoridades investigan responsables de la quema de un bus en la vía que de Medellín conduce al municipio de San José de la Montaña. La acción no dejó personas heridas.

-Un taxista murió en Cali a manos de un colega suyo cuando esperaba para recoger una carrera.

-El creador de Facebook, Marck Zuckerberg, estará en Colombia esta semana para presentar un proyecto digital que busca llevar a Internet a zonas de escasos recursos.

-El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció la expropiación de predios a propietarios blancos para asegurar la devolución de tierras a las comunidades negras. Según el mandatario, la medida buscará recuperar para las víctimas del ‘apartheid’ las propiedades que les fueron arrebatadas por el Partido Nacional en 1948.