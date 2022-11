No se han descartado del todo los cortes de energía: CREG

El funcionario, sin embargo, aseguró que por el momento no se va a implementar esta medida, pero la recomendación sigue sobre la mesa.



“El tema de los cortes programados es una opción, es una herramienta con la que se cuenta, que no debe ser descartada. Esperamos que no se necesite”, dijo.



El presidente Juan Manuel Santos agradeció que este miércoles los colombianos hayan ahorrado 4.44 por ciento de energía, una cifra que está muy cerca a la meta del 5 por ciento, propuesta por el Gobierno, para evitar un racionamiento. Lea también ( Ahorro de energía en Colombia llegó 4.44 por ciento: Santos )



“Felicitaciones, sigamos para adelante y muchas gracias a los que están poniendo su granito de arena en esta cruzada”, señaló.