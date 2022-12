Old Parr tendrá una edición especial en la Feria de las Flores de Medellín

La Feria de las Flores también va acompañada de los mejores tragos y es por eso que en esta edición Old Parr lanzará una botella especial de whisky bajo el lema “Vive Ahora”, que va de la mano de la canción de Cali y El Dandee y Lucas Arnau.

En diálogo con Mañanas BLU 10 AM, Juan Sergio Valcárcel, gerente de mercadeo de Diageo, marca impotadora de Old Parr, manifestó que “Medellín es una ciudad muy importante, crece mucho. En Medellín de cada 10 botellas de whisky 6 son de Old Parr y queremos celebrar la vida bien vivida de los paisas”.

Old Parr trabajó en esta edición especial desde hace ocho meses, la cual estará presente en discotecas, restaurantes, el desfile de silleteros y otras actividades.

Medellín empezó a vestirse de colores para acoger a partir de este viernes la edición 58 de la Feria de las Flores, que este año celebra la declaración de la cultura "silletera" como Patrimonio Inmaterial de la Nación.

Uno de los atractivos que preparan con esmero por estos días los silleteros, artesanos que cargan sobre su espalda enormes sillas adornadas con tallos de variados colores, es la cuarta edición de la serie de esculturas "los gigantes de flores".

"En esta feria esperamos recibir más de 2.000 visitantes diarios en los gigantes", indicó Laura Escovar, asesora del despacho de la primera dama de la ciudad, Claudia Márquez.

Con EFE