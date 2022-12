Pasajeros se quejan por cancelaciones de vuelos de American Airlines en Eldorado

En diálogo con Blu Radio, varios pasajeros del vuelo AA916 que salía de Bogotá este viernes a las 2 de la tarde rumbo a Miami, y que fue cancelado, expresaron su inconformidad por la respuesta de la aerolínea American Airlines ante el retraso de varias horas, que se suma a otros retrasos de vuelos que desde el jueves se han venido cancelando debido a fallas técnicas, según las autoridades aeronáuticas.

“Me encuentro en el aeropuerto Eldorado con mi esposa, mis tres hijos, mis suegros y sale la aerolínea American Airlines a informar que el vuelo queda cancelado por parte de ellos, que no va a haber devolución de dinero, que no se va a poder viajar a través de ninguna aerolínea, que saquemos las maletas y ellos van a ver de qué manera solucionan. No me parece que sea la solución, hay gente aquí que está desde las 4 de la mañana del día de ayer”, manifestó Carlos Mauricio Rodríguez, uno de los pasajeros que tomó la vocería.

Blu Radio contactó a la Aeronáutica Civil, entidad que indicó que efectivamente los problemas se han presentado desde el pasado miércoles, por fallas técnicas en las aeronaves y no han podido cumplir con sus itinerarios.

Aseguran las autoridades aeronáuticas que el vuelo AA916 fue cancelado y que los pasajeros fueron y están siendo reacomodados para un vuelo de este sábado, y aseguran que la aerolínea ha ofrecido las compensaciones y la atención necesaria a los pasajeros.

Blu Radio ha intentado contactar a algún funcionario directo de American Airlines pero no ha sido posible.