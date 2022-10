Polémica entre Francisco y Martín Santos por fotos de marcha del C. Democrático

el ex vicepresidente Francisco Santos fue el centro de atención este sábado luego de publicar unas fotografías en su cuenta de Twitter, tras la movilización del Centro Democrático liderada en varias ciudades del país reclamando ‘Paz sin impunidad’.

Publicidad

Las imágenes en realidad corresponden a la marcha por la paz que promovió el presidente Juan Manuel Santos el año pasado y fueron borradas minutos después de la cuenta @PachoSantosC.

Sin embargo Martín Santos, hijo del presidente y sobrino del ex vicepresidente, utilizó la misma red social para llamar la atención al respecto: “@PachoSantosC Tío por favor, te estás ridiculizando! Foto que usas es de marcha POR LA PAZ convocada por JMS abril 2013”.

Publicidad

Publicidad

En respuesta, Francisco Santos afirmó que no prestará atención a esos comentarios e hizo una referencia al foro que esta semana hizo la Fundación Buen Gobierno sobre la legalización del uso de la marihuana con fines medicinales.

“A palabra necias oídos sordos, más bien que se dedique a hacer sus foritos sobre la marihuana que me imagino que… no nada, no digo nada!”.

Publicidad

Al referirse al error en sus trinos, Santos aseguró que la confusión fue generada por manos malintencionadas.

Publicidad

“Alguien se infiltró y dentro de todas las fotos que estaban rotando metieron dos o tres fotos de marchas equivocadas”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Desde Neiva, donde sesiona este sábado la Comisión de Paz del Congreso, le llovieron críticas al Centro Democrático por la marcha ‘Paz sin impunidad’ que promueve en diferentes regiones del país.

Publicidad

-Se registran manifestaciones en las principales calles de Ibagué luego de que la Alcaldía prohibiera por un mes el transporte de parrilleros en motocicletas.

-Un caso insólito se registra en el Valle del Cauca. Una mujer fue capturada por presuntamente robar tres kilos de carne en un supermercado. La justicia podría enviarla a la cárcel en las próximas horas.

Publicidad

-El canciller español José Manuel García - Margallo convocó al encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Madrid para pedirle explicaciones sobre las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro durante un acto público en Caracas.

Publicidad

Allí el mandatario venezolano dijo que el ex presidente español José María Aznar es responsable de la muerte de un millón doscientos mil iraquíes por promover la guerra de 2003 junto al ex presidente George Bush.

-Avanza consejo de seguridad en Amalfi, Antioquia, liderado por el comandante de la Séptima Brigada del Ejército, en busca de medidas para evitar nuevos hechos violentos tras la masacre de siete personas.