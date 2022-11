Por fallas mecánicas de avión, se retrasa regreso de Santos desde París

oficial.

Según pudo establecer BLU Radio, el viaje se realizará hacia las 10 de la noche, hora colombiana.

Desde parís, el presidente Juan Manuel Santos aseguró este martes que la posición del procurador Alejandro Ordóñez sobre la posibilidad de que desmovilizados de las Farc integren la policía rural, es malintencionada.

“He leído el comunicado y me parece malintencionado. Es realmente perverso concluir que por decir simplemente que he pensado en ingreso de desmovilizados a la Policía, pero que no lo he descartado, concluir que estamos negociando la fuerza pública en La Habana”, dijo.