Por sus “dubitaciones”, procurador lanza indirecta al fiscal general

El procurador Alejandro Ordóñez, desde el consulado de Colombia en Washington, le lanzó una indirecta al fiscal Eduardo Montealegre sobre sus “dubitaciones en el proceso de paz”.



“Se conocen algunas dubitaciones de algunos funcionarios del Estado colombiano que estarían dispuestos a promover la impunidad absoluta y la opinión pública conoce a quién me estoy refiriendo”, dijo.



Entre esos funcionarios, y sin mencionarlo, también está el presidente Juan Manuel Santos al agregar que en esas “dubitaciones” están incluidas la conexidad del narcotráfico como delito político.



Procurador general colombiano ve "desproporcionadas" exigencias de las Farc



El procurador este jueves que las exigencias de las Farc en el proceso de paz con el Gobierno son "desproporcionadas", y advirtió que el sistema judicial no puede otorgar "impunidad".



"Debe haber penas privativas de la libertad efectivas", dijo a Efe Ordóñez en Miami, donde pronunció una conferencia sobre el presente y futuro de Colombia.



A juicio del procurador general, al Gobierno colombiano le interesa firmar un pacto por la paz y a las Farc "les interesa que se cumpla", pero debe quedar "bien hecho" para que no se convierta en "otro motivo de frustración".



En este sentido, el procurador señaló que para transitar desde una guerra, que ya se alarga más de medio siglo, hasta la paz, la justicia debe "ofrecer atractivos a los que están alzados en armas" sin plantear la "impunidad".



Consideró que el Marco Jurídico para la Paz sirve de "ruta" para los diálogos que hoy retomaron el grupo terrorista y el Gobierno colombiano en La Habana y que, por ello, la mesa de negociación "no es soberana".



Preguntado por el llamamiento de las Farc a un "proceso constituyente" durante la reunión celebrada hoy en Cuba, el procurador resolvió que esa es "una forma de no querer la paz".



Además, recordó que la Corte Constitucional colombiana, el Tratado de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en imponer penas privativas de la libertad a los responsables de delitos de lesa humanidad.



El derecho "blinda la paz" y si esta se consigue sin justicia, es un mero "acto arbitrario", sentenció.



Para que la paz se pueda cumplir, continuó, la guerrilla debe "entregar las armas", por lo que pidió públicamente al Gobierno que explique "con claridad" el alcance del concepto de "dejación de armas" que, apuntó, para las Farc significa "no usarlas en la vida pública".



EFE