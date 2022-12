Presidente derogó más de 10 mil decretos reglamentarios

El presidente Juan Manuel Santos firmó este martes los 21 decretos únicos reglamentarios que simplifican la actividad normativa y eliminan casi 10 mil normas dispersas que estaban vigentes, algunas de ellas desde hace más de un siglo. (Lea también: Petro pide a Santos que se expida decreto para consumo de marihuana medicinal )



"Hoy hemos damos un paso trascendental en la simplificación y unificación de la normatividad reglamentaria en nuestro país y además, por consiguiente, para la seguridad jurídica, que es tan importante para nuestros ciudadanos y también para los inversionistas extranjeros", expresó el Jefe de Estado en el acto efectuado en la Casa de Nariño.



En la reunión participaron dignatarios de las altas Cortes, los ministros del despacho, dirigentes gremiales, juristas y los jefes de las oficinas jurídicas ministeriales que colaboraron en la tarea de compilación normativa por sectores durante más de nueve meses.



El mandatario explicó que "a partir de este trabajo, cada entidad rectora, en cada sector, compiló la totalidad de las normas vigentes en un solo decreto único reglamentario, de forma que, en adelante, quien quiera saber qué rige en ese sector solo tiene que consultar una única norma". (Lea también: Gobierno busca que diálogos sean avalados por decreto, denuncia Camilo Gómez )



"El resultado –que tenemos ante nosotros– son 21 decretos únicos reglamentarios para 21 sectores, producto de la revisión de cerca de 10 mil decretos que estaban vigentes y la compilación final de un poco más de 1.400", precisó.



Añadió que esto no tiene precedentes y facilita enormemente la consulta y la aplicación de las normas.



Recordó que desde el comienzo mismo del Gobierno insistía en que se debía simplificar y unificar la normatividad del país, ya que hasta hoy los diferentes sectores han venido rigiéndose por normas que se suceden unas a otras, al punto de que no se sabe qué es lo que realmente rige. (Lea también: Santos firmó decreto que otorga marco legal al proceso de desminado humanitario )



Para ello se aprobó en octubre pasado un documento Conpes de mejoras normativas, con el fin de avanzar en este trabajo y de que en adelante, toda norma que expida el Gobierno sea clara y accesible para todos.



El presidente Santos indicó que dentro de este proceso, las oficinas jurídicas de los diferentes ministerios y departamentos administrativos, coordinadas por la Secretaría Jurídica de Presidencia y el Ministerio de la Presidencia, realizaron "un esfuerzo monumental que hoy produce sus frutos".



"Cada entidad, en cada sector, hizo una investigación exhaustiva sobre todas las normas que lo regían y que estaban vigentes. Se encontraron incluso con decretos no del siglo pasado, sino ¡del antepasado!, que no habían sido derogados y seguían vigentes", expresó. (Lea también: Plan de desminado humanitario inicia la última semana de mayo )



El gobernante citó como ejemplo lo que ocurría en el sector del Ministerio de Minas y Energía, en el que se compilaron 150 decretos en uno solo de 633 páginas.



Advirtió que hacia el pasado "queda expreso en cada decreto reglamentario único que quedan derogadas todas las normas anteriores sobre el mismo tema. Nadie tendrá que buscar en otra parte, porque todo estará en una sola norma".



"Y, hacia el futuro, nos aseguramos de que la compilación y unificación sea permanente, es decir, que cada reforma o nueva disposición se incorporará al correspondiente decreto único, para que siga siendo la única fuente de consulta", continuó.



Santos señaló que "dicho en palabras sencillas, con estos decretos hacemos borrón y cuenta nueva. Barremos con la dispersión y facilitamos enormemente la vida de ciudadanos, abogados y de las mismas entidades. (Lea también: Procurador anuncia demanda a decreto que suspende fumigación con glifosato )



"Estos 21 Decretos Únicos Reglamentarios corresponden a los sectores liderados por 15 ministerios y 6 departamentos administrativos, y hay que resaltar que fueron colgados con debida anticipación en las páginas web de cada entidad para comentarios de los ciudadanos y de los actores de cada sector, que fueron considerados y tenidos en cuenta", puntualizó.



El presidente Santos indicó que quedan pendientes las normas del Ministerio de Salud y Protección Social, y en general los temas de seguridad social, tributarios y aduaneros, materias que –por su complejidad– requieren más tiempo de análisis y trabajo, pero que se espera tener compiladas a más tardar en noviembre próximo.



"El avance en simplificación normativa que hoy concretamos no tiene precedentes en la región y prácticamente en el mundo, y por eso debemos sentirnos muy orgullosos", concluyó.