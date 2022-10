Puerto Colombia, un sin número de expresiones coloquiales

Diana, aunque es caleña de nacimiento, se siente identificada con la costa por el clima, las costumbres y la calidez de la gente costeña (Lea también: Diviértase leyendo este diccionario y conviértase en un experto en fraseología ).

“Antes había realizado un diccionario caleño porque me apasiona el lenguaje popular y pese a que no tengo ningún vínculo familiar decidí visitar Puerto Colombia ya que hay expresiones que son propias de allí que no se escuchan en ningún otro lugar”, indicó.

Expresiones como el ‘butifleco’, que significa la cola o ‘Nueva York’ que expresa que se está estrenando son propias de los porteños, que no entendería el turista de nos es por este diccionario (Lea también: ¿El capul o la capul? ¿El pelo o el cabello? Responde Cleóbulo Sabogal ).

“Dejar el pelero es irse o huir dejando el problema al que se quedó, expresión que no encuentras en ningún otro lugar del país”, manifestó la comunicadora.