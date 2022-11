Santa Fe revisará contrato con Ticket Shop tras final del fútbol colombiano

con la empresa Ticket Shop.

Publicidad

“La logística con mi proveedor Ticket Shop tuvo problemas y me falló. Pero les garantizo a los abonados que la boleta la tienen asegurada, hasta que no se atienda el último abonado no vendemos boletas sueltas”, comentó el presidente del cuadro ‘cardenal’ en Mañanas Blu.

Pastrana fue enfático en afirmar que el contrato que suscribe con esa compañía será revisado con esa compañía, tras el partido de la final de la Liga Postobón, el miércoles en el estadio El Campín. “Es difícil continuar porque es el nombre de la institución y el buen trato hacia el hincha lo que está en juego”, dijo el directivo.

Publicidad

Las causas del malestar son las eternas filas de más de 12 horas que han tenido que hacer los abonados de Santa Fe para tener derecho a su boleta, además de una foto de un hincha de Nacional que circula por Internet y en la que aparecen al menos 50 boletas listas para distribuir entre verdolagas.

Publicidad

Ya en lo deportivo, César Pastrana manifestó: “no nos vamos a dejar arrebatar la octava estrella para Santa Fe”, tras el empate 0-0 que logró el equipo el domingo en Medellín.

Confirmó además que en ese encuentro Ómar Pérez sufrió un esguince en el tobillo pero alcanzaría a jugar el miércoles, en la definición del título.