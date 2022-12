Santos pide concretar supresión de libreta militar como requisito para trabajar

El presidente Juan Manuel Santos le pidió al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, concertar con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, una propuesta para que la libreta militar no siga siendo un obstáculo para que los jóvenes en el país consigan empleo.



“Es el momento de tomar esa decisión, hablemos con el ministro de Defensa y tomemos la decisión de ver cómo removemos el obstáculo de la libreta militar, sobre todo para quienes pueden tener trabajo y no pueden acceder simplemente porque no tienen libreta militar”, manifestó el jefe de Estado.



El presidente Santos reconoció que en septiembre de 2015 subió el desempleo en Colombia, la primera vez en 60 meses.



En Colombia hay 565.000 jóvenes entre 18 y 28 años que no tienen su situación militar resuelta.



El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, respaldó al jefe de Estado e hizo un llamado a “colocar un condicionamiento como el de la libreta militar para que la gente ingrese a trabajar”.



“No quiere decir que haya una decisión contra el servicio militar obligatorio. No quiere decir que haya una política anti libreta militar, sino buscar una política pro empleo para los jóvenes”, añadió Garzón.