Tras éxito de 'Titanium' con David Guetta, Sia estrena su primer álbum

lanza con su propia voz y su nombre el disco "1000 forms of fear", disponible a partir del 8 de julio según ha anunciado hoy Sony Music.

Además del tema "Elastic heart", en el que participan The Weeknd y el prestigioso DJ Diplo, el álbum cuenta como carta de presentación con "Chandelier", primer sencillo oficial, cuyo videoclip ha acumulado en solo 10 días más de 6,5 millones de reproducciones.

"1000 forms of fear", que ha sido grabado en Los Ángeles (EE.UU.) junto a Greg Kurstin, será su sexto disco de estudio, tras "Only see" (1997), "Healing is difficult" (2001), "Colour the small one" (2004), "Some people have real problems" (2008) y "We are born" (2010).

Lejos de mantenerse inactiva durante el espacio de tiempo que medió entre su último disco y esta nueva producción, Sia se ha consolidado como una de las autoras más prolíficas y demandadas a nivel internacional.

Katy Perry, Rihanna, Britney Spears, Celine Dion, Christina Aguilera y su compatriota Kylie Minogue se cuentan entre las numerosas artistas que la han convertido en una firma imprescindible, con temas cuyas ventas superan los 13 millones de ejemplares, entre los que se encuentra "Titanium", junto a David Guetta.

Con EFE.