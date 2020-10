Decidió silenciar a Mafalda por la difícil situación de Argentina: Carlos Olmi, amigo de Quino

El caricaturista y artista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido mundialmente como 'Quino', falleció a la edad de 88 años. Hoy el mundo le rinde homenaje y lo recuerda como una persona crítica y talentosa. Una de sus obras más icónicas y reconocida internacionalmente fue Mafalda, la niña rebelde que decía siempre la verdad.

Uno de sus amigos y compañeros de trabajo pasó por los micrófonos de Mesa BLU para recordar cómo era la vida de Quino, no el creador de las tiras cómicas, sino el entrañable compañero de tertulias. El actor y director de cine argentino Carlos Olmi reveló cómo vivió el artista sus últimos años.

“Mostraba dolencias, había perdido bastante la vista y no podía moverse cómodamente, había renunciado, incluso, a usar un lápiz. Decía que no quería tener más ideas porque le daba angustia empuñar un lápiz y no ver qué estaba dibujando, eso lo frustraba”, contó.

Olmi recordó cómo conoció a este gran artista y cómo logró ganarse su confianza a través de las charlas casuales, pues aseguró que a Quino no le gustaban las entrevistas.

Poco a poco se fue relajando y con ganas de conversar, escuchábamos música y estábamos en silencio, justo en esos silencios surgían sus ideas, recuerdos, reflexiones y asociaciones. Yo no tenía que preguntarle nada, trataba de hilar y una cosa nos llevaba a la otra. Además de ser un artista gráfico increíble, pasaba a la categoría de los pensadores más grandes recordó.

Debido a la difícil situación política y social por la que atravesaba Argentina en aquel momento, el director de cine reveló que por esas circunstancias fue que Mafalda dejó de aparecer.

“Yo le pregunté por qué decidió silenciar a Mafalda en aquel momento, después de 10 años de éxito. Me dijo que porque la Argentina estaba pasado un momento tan doloroso, tan sangriento, inhumano e injusto y que él no podía mirar para otro lado y poner a Mafalda en una situación de no compromiso. Si lo hubiese hecho, habría corrido peligro junto con lo que la rodea, así que prefirió callarla”, explicó.

Por su parte, sobre la desaparición de la niña rebelde en los periódicos, el dibujante Miguel Rep contó por qué cree que pasó esto. Según dijo, estos personajes le restaban creatividad.

“Quino dejó de dibujar a Mafalda hace 47 años, le duró nueve años y la decidió cortar porque lo limitaba en su creatividad. Hay que ser dibujante y humorista para darse cuenta de la certeza de su decisión porque para alguien como él, tan imaginativo, con tanta filosofía y con tanto qué decir, era limitante poner todos sus argumentos en personajes que ya estaban tan diseñados”, contó.

Rep también se refirió a la historia del cómo surgió esta tira cómica basada en los pensamientos de una niña que luchaba contra las injusticas.

Quino fue al cine y vio una película donde aparecía el nombre Mafalda y le pareció muy lindo, como el de una princesa, entonces le puso así a la tira y empezó a circular. Él no buscaba el éxito, simplemente hacia una tira que alguien le pidió para un semanario político y presentó a Mafalda, que era una niña traviesa con dos papás dijo.

Escuche las entrevistas completas en el audio adjunto: