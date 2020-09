Las mejores sátiras de Mafalda, la inmortal creación de Quino

View this post on Instagram

El palito de abollar ideologías 😢😢😢😢⁠ {Look at this is the stick to dent ideologies} ⁠ #mafalda #quino #libromafalda ⁠ #mafaldacomic #madaldaquino #mafaldacomicstrip ⁠ #mafaldacomics #cómic #leer #libros #lecturas ⁠ #amoleer #leeresvivir #bookstagram #comics #bibliophile #bookpic #bookish #booklover #books #amomafalda ⁠ #mafaldaliver #mafaldalove #historieta ⁠#mafaldalovers ⁠ #comics